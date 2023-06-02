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Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren 3 işaret! Gün içinde bu belirtiyi yaşıyorsanız

Hayati önem taşıyan en önemli organlardan biri karaciğerdir. Karaciğer, vücuda giren tüm toksinleri atma görevi gördüğü için işlevini yitirmeye başlaması durumunda vücutta toksin birikmeye başlar. Uzmanlar, karaciğerin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan belirtileri sıraladı. İşte gün içinde hissettiğinizde mutlaka bir uzmana danışmanız gereken belirtiler...

Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:24
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Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren 3 işaret! Gün içinde bu belirtiyi yaşıyorsanız

Karaciğer, hayati önem taşıyan en önemli organlardan biri. Hayati önem taşıdığı için hiçbir belirtinin atlanmadan sorgulanması gerekiyor. Araştırmalara göre, insan vücudunda karaciğer kaynaklı yüzden fazla hastalık oluşabiliyor. Bu hastalıkların tamamı erken dönemde belirti verdiği için ihmal edilmezse tedaviyle tamamen iyileşme sağlanabiliyor.

Karaciğer kaynaklı hastalıklar arasında hepatit, akut karaciğer yetmezliği, karaciğer kistleri ve enfeksiyonu, karaciğer tümörleri bulunuyor.

Karaciğer hastalıkları gelmeden önce 3 önemli belirti veriyor…

Özellikle gün içinde ortaya çıkan kaşıntı

El ve ayak bileklerinde ödem görüntüsü

Bağırsak hareketlerinde düzensizlik

Bu üç belirti karaciğerde ciddi bir sorun olabileceğine işaret ediyor. Bunlar dışında karaciğer hastalıklarını gösteren belirtiler ise şu şekilde;

Gözlerde sarılık

İdrar ve dışkı renginde değişiklik

İştah kaybı

Geçmeyen halsizlik ve yorgunluk hissi

Mide bulantısı

Uykusuzluk

Depresyon

Algıda yavaşlama

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