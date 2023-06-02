Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren 3 işaret! Gün içinde bu belirtiyi yaşıyorsanız

Karaciğer, hayati önem taşıyan en önemli organlardan biri. Hayati önem taşıdığı için hiçbir belirtinin atlanmadan sorgulanması gerekiyor. Araştırmalara göre, insan vücudunda karaciğer kaynaklı yüzden fazla hastalık oluşabiliyor. Bu hastalıkların tamamı erken dönemde belirti verdiği için ihmal edilmezse tedaviyle tamamen iyileşme sağlanabiliyor.
Karaciğer kaynaklı hastalıklar arasında hepatit, akut karaciğer yetmezliği, karaciğer kistleri ve enfeksiyonu, karaciğer tümörleri bulunuyor.
Karaciğer hastalıkları gelmeden önce 3 önemli belirti veriyor…
Özellikle gün içinde ortaya çıkan kaşıntı
El ve ayak bileklerinde ödem görüntüsü
Bağırsak hareketlerinde düzensizlik
Bu üç belirti karaciğerde ciddi bir sorun olabileceğine işaret ediyor. Bunlar dışında karaciğer hastalıklarını gösteren belirtiler ise şu şekilde;
Gözlerde sarılık