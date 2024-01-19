Karneye verilen ilk tepki tüm psikolojiyi etkiliyor! Sakın bu hatayı yapmayın...

Uzman Psikolog Tara Çapar, öğrencilerin iki haftalık yarıyıl tatiline hazırlandığı şu günlerde, çocukların ruhsal gelişimleri ve aile ilişkileri açısından bu sürenin en verimli şekilde geçirilebilmesi için anne ve babalara önemli bilgiler verdi.Anne ve babaların çocuklarının getireceği karneye odaklanarak bir yarıyıl boyunca çocuklarının gelişimlerini ve farklılıklarını gözden kaçırdığına değinen Psikolog Çapar, "Karne notlarını sayısal değerler olarak görmek çocuğun kendine özgü yeteneklerini yok saymaktır. Her bir çocuk farklıdır.

Karnede yazan notlar çocuğun başarısının tamamının göstergesi değildir. Çocuklar için anne ve babalarının karneye verdikleri ilk tepki çok önemlidir. Ebeveyni tarafından karşılaşabileceği olumsuz bir tepki çocuğun kendini değersiz hissetmesine sebep olabilecektir. Düşük notlar almış olan çocuğu zayıf, tembel öğrenci olarak damgalamak ve ceza vermek çocuğun kendisi hakkında genellemeler yapmasına sebebiyet verebilir. Çocuk, 'Eğer başarılıysam beni sevecekler, başarısızsam beni sevmeyecekler veya başarısızsam değersizim' gibi varsayımsal düşüncelere inanabilir. Bu varsayımlar, okula gitmekte, ders çalışma isteğinde, motivasyonunda ve özgüveninde azalmalara sebep olabilir" diye konuştu.

Çocuğun karnesindeki notlara bakarken sadece düşük aldığı notlara odaklanmayarak iyi aldığı notları da görüp takdir etmek gerektiğini vurgulayan Psikolog Çapar, notunun neden düşük olduğunu anlatması için çocuğa fırsat tanınmasını, böylece neden düşük aldığını analiz ederek, sonraki dönemde çözüm yolları aramak için aile ile işbirliği içerisinde olacağını söyledi.

"HAFTALIK PROGRAM HAZIRLAYIN"

Yarıyıl tatilinin hem öğrenciler hem de veliler için dinlenme fırsatı olduğunu belirten Psikolog Çapar bu tatilin öğrencilerin dinlenmesi ve eğlenerek verimli zaman geçirmesi için verildiğini hatırlattı.

"TABLET SAATİ DEĞİL 'EKRAN SAATİ' DEYİN"

Günümüzde öğrencilerin tatili teknolojik aletlerle daha fazla oynamak için beklediğinden bahseden Psikolog Çapar, "Çocuk ve ebeveyn ilişkisi açısından bu aletlerin kullanım süresinin limitsiz olmadığını, sürenin sınırlığı olduğunu önceden belirleyerek çatışmaların önüne geçebilirsiniz. Bilgisayar saati, tablet saati, telefon saati gibi sınırlamalar yerine "ekran saati" ifadesini kullanmaya özen gösterin" dedi.

"ETKİNLİKLERE ZORLAMAYIN, SEÇENEK SUNUN"

Psikolog Çapar, yeteneklerini fark etmesi ve geliştirmesi için çocuğa rehberlik etmenin önemini vurgulayarak sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmaları için teşvik etmeyi, sinemaya, müzeye, tiyatroya ya da başka etkinliklere katılmanın çocuğun sosyal, fiziksel, duygusal ve ruhsal açıdan gelişmesine yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca Çapar, etkinliklerin abartılması ve katılması için çocuğu zorlamak yerine çocuğa seçenek sunarak fikrini almak gerektiğini sözlerine ekledi.

"KİTAP OKUMALARINI SAĞLAYIN"

Kitap okumanın her yaştan çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olduğunu anlama hızını, öğrenme becerisini, hayal gücünü ve akademik bilgiyi geliştirdiğini belirten Psikolog Çapar anne babaların kitap, dergi ve online içerikleri birlikte seçip okuyabileceğini dile getirdi.

"UYKUSUZ KALMALARINA İZİN VERMEYİN"

Tatil döneminde öğrencinin sağlığını ihmal etmemek gerektiğini vurgulayan Psikolog Çapar, "Okul döneminde belirli bir uyku ve yemek saati olan çocuğun tatil zamanında rutini bozulabilir. Uykusuzluk, günlük etkinliklerinden aldıkları keyfi de aşağıya çekmektedir. Uyku ve yeme düzenin bozulmaması için çocuğa yardımcı olunmalıdır" diye konuştu.