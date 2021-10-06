Karnından 8 kilogram kitle çıkarıldı

Bunun üzerine hastanın tetkiklerinde, karnını kaplayan 50 santimetre boyunda kitle tespit edildi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Doç. Dr. Yakup Baykuş, Doç. Dr. Rulin Deniz ve Opr. Dr. Alihan Tığlı'dan oluşan ekip, hastayı ameliyata aldı. G.C, başarılı bir operasyonla kitleden kurtarıldı.

8 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ KİTLEYİ ALARAK HASTAYI TABURCU ETTİLER

Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yakup Baykuş, 8 kilogram ağırlığındaki kitleyi alarak hastayı taburcu ettiklerini bildirdi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Baykuş, "Bu vesile ile pandemi boyunca, bu zor süreçte hastalarımızı şifaya kavuşturmak ve ayrıca imkanlar dahilinde daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için her zaman ve her konuda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Hastane Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli olmak üzere tüm yöneticilerimize, ameliyathanemizde ve kliniğimizde görevli tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.