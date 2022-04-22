“Karpal tünel sendromu kadınlarda daha sık görülüyor”

Ortopedi ve El Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuş, el bileğinde ortaya çıkan "karpal tünel sendromu"yla ilgili önemli bilgiler verdi. Sendromu "El bileğinden geçen ve median sinir olarak isimlendirilen sinirin bazı nedenlerden dolayı bası altında kalmasıyla oluşan elde güç kaybı ve uyuşmaya sebep olan bir hastalık" olarak tanımlayan Dr. Çavuş, "Karpal Tünel, bilek seviyesindedir ve üst kısmı kalın bir bağ tarafından kaplı vaziyettedir. Median sinir ise ilk üç parmak ve 4. parmağın yarısının duyusunu sağlamaktadır. Başka bir özelliği ise başparmağın hareketlerinden sorumlu olan kaslara elektriksel uyarı göndererek motor fonksiyonlarına yardımcı olmasıdır" dedi.

"UZUN SÜRE BİLGİSAYAR KLAVYESİ KULLANMAK BU HASTALIĞA YOL AÇIYOR"

Şeker hastalığı gibi bazı sağlık sorunlarının sinir yapılarının hasar görmesine sebebiyet verdiğine değinen Dr. Çavuş, "Romatoid artrit gibi hastalıklarda ise bu bölgede yer alan bağ dokusunda iltihap gelişebilir. Bu durum da karpal tünel sendromuna sebep olabilir. Uzun dönem boyunca bileğin sıkça yoğun titreşime maruz kalmasını gerektiren iş makineleri kullanımı da bu sendroma yol açabilir. Ayrıca iş ve eğitim hayatının bir parçası olan uzun süreli klavye ve fare kullanımı da yine aynı şekilde karpal tünel sendromuna neden olabilir" dedi.



"BAZI HASTALAR NESNELERİ KAVRAYAMAZ"

Dr. Çavuş, belirtilerin, bu sinirin normal işlevleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ederek bazı belirtileri şöyle sıraladı: "İşaret, orta ve başparmağı kapsayan ağrı, karıncalanma ve uyuşma hissi; el bileğinden başlayan ve yavaş yavaş kola doğru yayılım gösteren ısı ve ağrı artışı; gece uykudan uyandıran ilk üç parmakta ağrı, uyuşma ve keçeleşme hissi; elin ani yorulması sonucu eli sallama isteği; el kaslarında güçsüzlük." Bu belirtilerin, genellikle zaman içerisinde yavaş yavaş oluştuğunu söyleyen Dr. Çavuş, karıncalanma ve uyuşma şikayetinin serçe parmağı etkileyip etkilemediğinin önemli bir bulgu olduğunu, diğer parmaklarda ise uyuşukluk hissine ek olarak elektriklenme hissinin de ara ara ortaya çıktığını anlattı.

Bazı hastaların geceleri bilek ağrısı sebebiyle uykularından uyanıp, sonrasında içgüdüsel bir şekilde el bileğini sallama ihtiyacı hissettikleri bilgisini aktaran Dr. Çavuş "Bu durum karpal tünel sendromu için oldukça anlamlıdır. Güçsüzlük hissi, karpal tünel sendromu ilerlemiş olan kişilerde meydana gelebilecek bir belirtidir. Hastalar nadiren de olsa ellerinde tuttukları bir objeyi kas güçsüzlüğü sebebiyle ellerinden düşürebilirler. Güçsüzlük hissi dışında seğirmeler, başparmak ile nesneleri kavrayamama ve kaslarda küçülme de karpal tünel sendromunun kasları etkileyen bir diğer belirtisidir" diye konuştu.

"FİZİKİ MUAYENE ÇOK ÖNEMLİ"

Detaylı bir fizik muayenenin tanı koymadaki önemine değinen Dr. Çavuş, "Tinnel, Phallen ve Durkan gibi, sinir üzerine ekstra bası oluşturan ve bulguları arttıran testler" ile sıklıkla klinik olarak konulan tanıyı desteklemek için tercih edilen "elektromiyografi adı verilen (EMG) tanısal işlem"in uygulanabileceğinden bahsetti.



"EGZERSİZLERLE TEDAVİYE BAŞLANABİLİR"

Dr. Çavuş, tedavinin hastalığın kişide ortaya çıkardığı şikayetlerin seviyesine, başlangıç zamanına ve hastalığın durumuna göre değişkenlik gösterdiğinin altını çizerek "Öncelikle el ve el bileklerini zorlayan işlerden kaçınılması, aşırı zorlanma yapılmaması önemlidir. Meslek nedeniyle el ve parmaklarını kullanan kişilerde el bileğini sürekli bükülü şekilde tutmamak gerekir. Bununla birlikte el, el bileği ve parmakları güçlendirici egzersizler yaparak kaslar kuvvetlendirilmelidir" dedi.