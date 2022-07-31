Kavuran sıcaklıklar kapıda! Uzman isim uyardı: Bu hatayı sakın yapmayın

Kabusumuz koronavirüs, yerini sıcak havaya bıraktı. Evde, sokakta, işte, otobüste herkesin ağzında aynı söz: Çok sıcak! Avrupa’yı kelimenin gerçek anlamıyla kavuran sıcak hava dalgasının, ağustos ayında ülkemizde olması bekleniyor. Biz de doktor Erkan Temizkan ile sıcaklarla nasıl baş edebileceğimizi konuştuk.

SERKAN ÜNLÜ Giriş Tarihi: 31.07.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya, uzunca bir süredir iklim krizi ve bunun hayatımıza etkilerini konuşup duruyor. Bireysel önlemler dışında asıl önlem alması gereken devletler, Paris İklim Anlaşması'yla ilk kez çok uluslu bir ortak çözüm etrafında bir noktada buluştu. Ancak 22 Nisan 2016'da New York'ta 175 ülkenin imzasıyla yürürlüğe giren anlaşma, geride kalan altı yılda beklenen hedeflerin çok uzağında kaldı. Bunun sonuçları ağır oluyor. Uzun süredir bilim insanlarının öngördüğü sıcaklık artışı, ani sağanak yağışlar, fırtınalar, kasırgalar, seller ve ardı arkası kesilmeyen orman yangınları tüm dünyayı sarsıyor. Bu anlamda en yeni gelişme son iki haftada Avrupa kıtasında yaşandı. Kıtanın birçok ülke ve şehrinde rekor sıcaklıklara ulaşıldı. Artık binlerle ifade edilen yüksek ölüm sayıları, haberlerin ilk sıralarında yer alıyor. Ne yazık ki, Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası ağustos ayında ülkemize geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" diyor. Hayatını kaybeden insanların ileri yaşta olması, kalp, tansiyon ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklarının bulunması, gözlerin meteoroloji uzmanlarından doktorlara çevrilmesine sebep oldu. Biz de Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden doktor öğretim üyesi Erkan Temizkan ile sıcaklara karşı almamız gereken önlemleri konuştuk.

- Diyabet, kalp, tansiyon ve otoimmün rahatsızlıkları bulunan, kronik hastalıkları olanlar, diğer insanlardan farklı olarak neler yapmalı?

- Mecbur kalmadıkça saat 11.00 ile 17.00 arasında kesinlikle dışarıda olmamalılar. Havaların serinlediği zamanlar dışarı çıkmalılar. Şeker, idrar çıkışını artırdığı için mutlaka su ve şekersiz içecekler tüketmeliler. Çay, şekersiz limonata, maden suyu, mineralli su olabilir mesela...

- Meslekleri sebebiyle kritik saatlerde açık alanlarda çalışmak zorunda olanlar ne gibi önlemler almalı?

- Bir kere direkt güneş vuran yerlerde olmamaya özen göstermeliler. Mümkünse fan, klima olan yerlerde durmalılar. Efor sarf etmeden işlerini halletmeye gayret etmeliler. Özellikle erkeklerde kalbe binen yük artar. Aynı durum yaşlı ve stresli meslekleri olanları için de geçerli.

- Sıcaklarda bol su tavsiye edilir ama kimi insanlar kahve gibi içecekleri de sıvı alımı olarak görüyor. Buradaki yanılgıyı bize anlatabilir misiniz?

- Bir kere kahveyi tüketirken her zaman dikkat etmeliyiz. Uyarıcı etkisi sebebiyle çarpıntı ihtimalini artırır. Ayrıca su ihtiyacı doğurur... Mutlaka bir şey içilecekse ekstra su ve ayran tercih edilebilir.