Kaybolan anıların yerine yenisi ekleniyor! Depremzedeler için "aile albümleri" yeniden oluşturuluyor

Projenin depremzedeler için manevi anlamı olduğunu vurgulayan Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hiçbir şeye ihtiyacımız yok, gıda ve barınma gibi tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Burada bizim ihtiyacımız olan sadece bir hal hatır sorulması, göz göze gelip muhabbet etmek, 'Nasılsınız? 'İyi misiniz?' sorusunu duymaya ihtiyacımız oluyor. Manevi anlamda desteğe ihtiyacımız vardı, bu proje bizi çok mutlu etti."