"Kedim beni seviyor mu?" diyenler için en net işaret! Eğer kuyruğunu havaya kaldırdıysa...

Evin en değerli üyesi olan kediler, duygu ve davranışlarını belli etme konusunda oldukça karmaşıktır. Kedilerin hareketlerini ve seslerini doğru yorumlamak, duygularının daha anlaşılır olmasını sağlar.

Kedi sahiplerinin en merak ettiği konulardan biri; kedilerinin onları sevip sevmediğidir. Kedilerin duygularını anlamanın net bir yolu olmasa da hareketlerini yorumlamak doğru ipuçlarına kavuşmayı sağlar.

KEDİLERİN DUYGULARINI ANLAMANIZI SAĞLAYACAK BELİRTİLER;

KUYRUK HAREKETLERİ: Kediniz size yaklaştığında veya temas ettiğinizde kuyruğunu kaldırıyor veya kuyruğunun ucunu hafifçe büküyorsa size karşı sevgi dolu olduğunu göstermeye çalışıyor demektir.

BEDEN DİLİ: Kedilerin duygularını anlamanın en kolay yolu beden dillerini incelemektir. Sizin etrafınızda dolaşması, elinize başıyla sürtünmesi sizi sevdiğini ve daha yakın olmak istediğini gösterir.

TISLAMA: Kediniz burnunun ucundan tıslıyorsa aranızda bir tür saygı olmasını istiyordur. Hatta, sizinle liderlik yarışına girmiş olabilir.

SESLERİ: Kediniz genellikle size seslenirken farklı bir ses tonu kullanmaya gayret eder. Kedinizin ses tonuna kulak vererek size karşı oluşturduğu hitap şeklini bulabilirsiniz.