Kendi cenazesine katılan adam herkesi şoke etti! Tüm dünya bu olayı konuşuyor

45 yaşındaki David Baerten, eşi ve çocukları, onun hakkında gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için arkadaşlarına ve diğer aile üyelerine şaka yapmaya karar verdi.
Ölüm haberini yaymak için çocuklarından biri sosyal medyayı kullandı ve babasının vefat haberini şu şekilde verdi;
"Huzur içinde yat baba. Seni düşünmekten asla vazgeçmeyeceğim. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Neden sen? Büyükbaba olacaktın ve önünde koca bir hayat vardı. Seni seviyorum! Seni seviyoruz! Seni asla unutmayacağız."
Geçen hafta sonu Liege kenti yakınlarında düzenlenen cenazeye siyahlar giymiş çok sayıda arkadaş ve aile üyesi katıldı.
Herkes törenin başlamasını beklerken iniş yapan bir helikopter karşısında katılanlar şaşkına döndü.
Bir cenaze katılımcısı tarafından TikTok'ta yayınlanan videoda, sosyal medya fenomeni bir kamera ekibiyle birlikte helikopterden indi ve ardından cenazesine geldiğini sanan kişilerle yüzleşti.
Görüntülerde Bay Baerten'in ailesinden ve arkadaşlarından bazılarının duygu yüklü bir şekilde ona doğru koştuğu görülürken, diğerleri ise şaşkınlık ve kafa karışıklığı ile olanları izliyor.
Çekirdek ailesi dışındaki kişiklerin nasıl tepki vereceğini görmek istediğini belirten sosyal medya fenomeni, çevresindekiler tarafından yeterince takdir görmediği ve bu nedenle kendi sahte ölmünü planladığını söyledi.
"Ailemde gördüklerim çoğu zaman canımı yakıyor, hiçbir yere davet edilmiyorum. Beni kimse önemsemiyor. Hepimiz ayrı büyüdük. Takdir edilmediğimi hissettim. Bu yüzden onlara bir hayat dersi vermek ve onlarla buluşmak için birinin ölmesini beklememesi gerektiğini göstermek istedim." dedi.
TikTok'ta Ragnar le Fou olarak da bilinen Bay Baerten, şakadan bu yana bazı sevdiklerinin kendisine ulaştığını söyledi ve "kimin beni gerçekten umursadığını görmüş oldum. Gelmeyenler buluşmak için benimle iletişime geçti. Bu yüzden bir bakıma bu şakanın sonunda kazandım" dedi.