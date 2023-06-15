Kendi cenazesine katılan adam herkesi şoke etti! Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Bir cenaze katılımcısı tarafından TikTok'ta yayınlanan videoda, sosyal medya fenomeni bir kamera ekibiyle birlikte helikopterden indi ve ardından cenazesine geldiğini sanan kişilerle yüzleşti.

Görüntülerde Bay Baerten'in ailesinden ve arkadaşlarından bazılarının duygu yüklü bir şekilde ona doğru koştuğu görülürken, diğerleri ise şaşkınlık ve kafa karışıklığı ile olanları izliyor.

Çekirdek ailesi dışındaki kişiklerin nasıl tepki vereceğini görmek istediğini belirten sosyal medya fenomeni, çevresindekiler tarafından yeterince takdir görmediği ve bu nedenle kendi sahte ölmünü planladığını söyledi.