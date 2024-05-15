Kepçe kulak çocuklarda travmaya sebep oluyor

Kepçe kulak rahatsızlığı olan kişilerde özgüven eksikliğinin yanı sıra stres ve anksiyete varlığı gibi psikolojik etkileri oluşabildiğinin altını çizen Op. Dr. Onur Oğan, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemleri de yaşayan hastalarımız da var. Tüm bu durumların genel sonucu olarak; akademik başarısızlığın da eşlik ettiğini görebilmekteyiz. Bu gibi bulguların oluştuğu ve kepçe kulak problemi olan çocuklarda düzeltme ameliyatları 6-7 yaş civarında en erken yapılabilmektedir. Bu süre de yaklaşık olarak ilkokula başlama dönemine denk geldiğinden oluşabilecek psikolojik etkilerin önüne geçmek mümkündür. Ortalama 45 ila 60 dakika süren bir operasyonla bu problemi çözmek mümkün olabilmektedir" diye konuştu.

"ERKEN BEBEKLİK DÖNEMİNDE DOĞRU MÜDAHALE FAYDA SAĞLAYABİLİR"

Kepçe kulak probleminin akran zorbalığına da bahane olabildiğine vurgu yapan Op. Dr. Oğan, bebek ve çocuklarda görülen kulaktaki şekil bozukluğunun aileleri de tedirgin ettiğini söyledi. Erken bebeklik döneminde bazı aparatlarla bu problemin azaltılabileceğini de ekledi. Bu dönemde uygunsuz yatış pozisyonunun, uygun olmayan şekilde kulağın sarılmasının problemin artmasına sebep olabileceğini belirtti.

"CERRAHİYE KARAR VERMEDEN ÖNCE UZMANLA GÖRÜŞÜN"

Kepçe kulak veya kulakta şekil bozukluğu doğumdan hemen sonra fark edilmişse konuyla ilgili bir sağlık profesyonelinin desteğiyle uygun aparatlar hazırlanıp kullanılmasının problemi azaltabileceğini ifade eden Op. Dr. Onur Oğan, şöyle devam etti:

"Sorun erken çocukluk döneminde fark edildiyse, kulak gelişiminin belirli bir ölçüde tamamlanmasını beklemek doğru olacaktır. Kulak gelişiminin önemli ölçüde tamamlandığı yaş aynı zamanda ilköğretim çağının başladığı zamana yani 6 yaşa denk gelmektedir. Cerrahi düzeltme yapılacaksa, 6 yaş veya sonrası uygundur. Sorunun ortadan kaldırılması fiziksel problemin sebep olabileceği ruhsal ve sosyal problemlerin önüne geçebilmektedir. Bu tür bir cerrahiye karar vermeden önce, aile ve çocukların tüm seçenekleri plastik cerrahi uzmanıyla dikkatlice değerlendirmesi önerilir."