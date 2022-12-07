Ketojenik diyet dirençli epilepsi hastalarında tedavi başarısını arttırıyor

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Erol, ketojenik diyetin mutlaka hekim kontrolünde, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasıyla uygulanması gerektiğini belirterek, diyetin temel amacının; düşük karbonhidrat alımı ile vücudun ketozis moduna geçirilmesi ve vücut depolarında yer alan yağların yakılmaya başlamasının sağlanması olduğunu ifade etti.

Ketojenik diyeti özellikle dirençli epilepsi tedavilerinde uyguladıklarını vurgulayan Prof. Dr. İlknur Erol, "Açlıkta oluşan biyokimyasal değişikliklerin epilepsiye iyi geldiği uzun yıllardır bilinmektedir. Ketojenik diyet, vücudu yakıt olarak glikoz yerine yağ ve keton cisimciklerini kullanmaya zorlar. Keton özellikle yağ yakımı sonucu ortaya çıkan bir enerji kaynağıdır. Yapılan çalışmalar özellikle beynin keton kullanımına geçmesinin, dirençli nöbetlerde nöbetleri azalttığını göstermiştir. Bu sebeple yüksek yağ, temel ihtiyaç kadar protein ve düşük karbonhidrat içeren diyet protokolleri bulunmaktadır" dedi.

Ketojenik diyetin en az 3 ay uygulanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. İlknur Erol, şöyle devam etti:

"Ketojenik diyet epilepsi öyküsü bulunan bir yaşından sonraki çocuklarda; yaş, epilepsi tipi, cinsiyet, kilo, gelişim gibi parametreler göz önüne alınarak, tedaviyi bilen bir diyetisyen ve çocuk nöroloğunun yakın takibiyle uygulanmalıdır. Klasik Ketojenik Diyet (KKD), Orta Zincir Trigliserit (MCT) Diyeti, Modifiye Atkins Diyeti (MAD), Düşük Glisemik İndeks Tedavisi (DGİT) gibi 4 ayrı beslenme yöntemi bulunan ketojenik diyet; uygulama ve hazırlığından önce diyetisyenin, ailenin sosyoekonomik, sosyokültürel ve besin tercihlerini iyi tahlil edilmesi şarttır. Hastanın geniş çaplı bir beslenme öyküsü alınmalı ve uygun beslenme seçeneği belirlenerek kademeli olarak başlanmalıdır."

Gerekli koşulların sağlanması ve sıkı takibinin yapılmasıyla dirençli epilepsisi olan çocuklar için ketojenik diyetin olumlu sonuçlar getirdiğini belirten Prof. Dr. İlknur Erol, şunları kaydetti:

"Diyetin, uzun süre takip edildiği çalışmalarda; 1/3'ünün yüzde 90'dan daha fazla nöbet kontrolü sağladığı ve bu çocukların yarısının nöbetlerinden tamamen kurtulduğunu bildirmiştir. Bir diğer 1/3'ünde ise nöbet sayısında yüzde 50'den daha fazla azalma göstermiştir. Geri kalan 1/3'ü ise diyetin etkisizliğine ya da zorluğuna bağlı olarak devam etmektedir. Kliniğimizde bu konuda uzman çocuk nöroloji uzmanları, çocuk beslenme ve diyetisyenleri ile koordineli çalışarak birçok hastamızdan olumlu geri dönüşler almaktayız."