Kilo vermemenin altında yatan sebeplere dikkat!

Kış aylarında diyet yapma hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan, "Havalar soğuyor, evlerde daha fazla zaman geçirip daha az fiziksel aktiviteye zaman ayırıyoruz. Hatta egzersiz alışkanlığı olmayan bireysel fiziksel harekete neredeyse hiç vakit ayırmıyoruz. TV / bilgisayar başında da daha fazla zaman geçirmek, zaman geçirirken atıştırmalık tüketmek de alışkanlığınız olabilir. Ne yazık ki tüm bunlar kışın kilo vermemizi engelleyen faktörler arasında. Rutin kan tahlili yaptırmanın öneminden hep bahsederim. 6 ayda bir uzman kontrolünde kan değerlerimize baktırmalıyız. Kışın hem güneşi daha az görüyor hem de dışarıda daha az vakit geçiriyoruz; bu da D vitamini düşüklüğüne sebep olabiliyor. Halsizlik, kemiklerde ağrı, metabolizma yavaşlaması olarak belirti verebilir, mutlaka kontrol ettirin" ifadelerini kullandı.

D VİTAMİNİ DEĞERİNİZİ KONTROL ETTİRİN GEREKİRSE TAKVİYE ALIN

Diyetisyen Balkan, önerilerini şöyle sıraladı:

"Kapalı, soğuk havalar sizi daha depresif bir ruh haline itebilir. Bu da beraberinde duygusal yemeyi getirebilir. Serotonini arttırmak adına vücut karbonhidrat ve kızartma ağırlıklı besinlere yönelebilir. Bu noktada küçük önerilerle serotonin düzeyinizi arttırabilirsiniz. Mutlaka hareket edin. Sıvı alımına özen gösterin. D vitamini değerinizi kontrol ettirin, gerekirse takviye alın. Seratonin (mutluluk hormonu) arttırmaya yardımcı besinlerden destek alın. Triptofan miktarı yüksek besinlerden et, süt, yumurta, peynir, kuruyemiş tüketimi; B6 B9 ve B12 vitaminleri içeren muz, avokado, tam tahıllı yiyecekler serotonin düzeyinin arttırılmasına yardımcı olur. Uyku düzeninize önem verin. Ana öğünlerde mutlaka sebze kaynağı, özellikle yeşil yapraklı sebzelere yer verin. Ana ve ara öğünlerde yeterli doygunluğu sağlayın, TV karşısı atıştırmalıklarından sakının."