Kış aylarında ev ve iş yerlerindeki çiçeklere dikkat





"KIŞ AYLARINDA BİTKİLERİN DAHA AZ SULANMASI GEREKİYOR"

Eskişehir'de yaklaşık 25 yıldır çiçekçilik yapan Serdar Demirkol, kış aylarında ev ve iş yeri bitkilerine daha çok özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca bitkilerin kış aylarında daha az sulanması gerektiğini ve bakımı yapılmadığı takdirde ölebileceğini söyleyen Demirkol, "Kış aylarında ev ve iş yerlerindeki bitkilerin daha az sulanması gerekiyor. Bitki besini kullanımını da haftada bir kullanmak yerine 15 günde bir kullanmaları gerekiyor. Bitkiler için oda sıcaklığının korunması gerekiyor.