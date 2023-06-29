Kızarıklığı alerji sandı: Bacağından öyle bir şey çıktı ki…“Geceleri derimin altında büyümüşler…”

En başta endişelenmediği bu kızarıklık ve kaşıntılar, giderek şiddetlenince, yardım almak istedi. Marystella cevap aramak için acil servise gitti ve yaşadığı kızarıklık ve kaşıntının muhtemelen alerjik bir reaksiyondan veya hatta bir mantar enfeksiyonundan kaynaklandığı cevabını aldı.

Bu cevaptan sonra aldığı birkaç ilacı kullanmasına rağmen kızarıklık ve kaşıntılar giderek daha kötü bir hale geliyordu. Ardından dermatologa gitmeye karar verdi. Dermatologa gittiğinde aslında yaşadığı şeyin bir "parazit" sorunu olduğunu öğrendi.

Döküntüye kancalı kurt enfeksiyonu olarak bilinen bir parazit neden olmuştu ve kutanöz larva migrans adı verilen bir cilt durumuna yol açarak dayanılmaz kaşıntılara ve kızarıklığa yol açmıştı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, kancalı kurt larvası insan derisine girebilir ve orada birkaç hafta yaşayabilir. Sebebi ise; aslında farkında olmadan yeterince hijyenik olmayan ortamlara temas etmekle ilgili.