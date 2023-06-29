Kızarıklığı alerji sandı: Bacağından öyle bir şey çıktı ki…“Geceleri derimin altında büyümüşler…”

En başta endişelenmediği bu kızarıklık ve kaşıntılar, giderek şiddetlenince, yardım almak istedi. Marystella cevap aramak için acil servise gitti ve yaşadığı kızarıklık ve kaşıntının muhtemelen alerjik bir reaksiyondan veya hatta bir mantar enfeksiyonundan kaynaklandığı cevabını aldı.
Bu cevaptan sonra aldığı birkaç ilacı kullanmasına rağmen kızarıklık ve kaşıntılar giderek daha kötü bir hale geliyordu. Ardından dermatologa gitmeye karar verdi. Dermatologa gittiğinde aslında yaşadığı şeyin bir "parazit" sorunu olduğunu öğrendi.
Sahile gittikten sonra bacağında oluşan kızarıklıkların, derisinin içinde yumurta bırakan parazitlerden kaynaklandığını öğrenince dehşete kapıldı.
Döküntüye kancalı kurt enfeksiyonu olarak bilinen bir parazit neden olmuştu ve kutanöz larva migrans adı verilen bir cilt durumuna yol açarak dayanılmaz kaşıntılara ve kızarıklığa yol açmıştı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, kancalı kurt larvası insan derisine girebilir ve orada birkaç hafta yaşayabilir. Sebebi ise; aslında farkında olmadan yeterince hijyenik olmayan ortamlara temas etmekle ilgili.
Uzmanlar, birçok temas sonucunda bu kancalı kurtların bulaşabileceğini belirtiyor. Fakat Marystella'nın yaşadığı bu durum, kumda bulunan olası bir kancalı kurda temas ettikten sonra kendisine yapışmasıyla ilgili.
Uzmanlar, kumsallarda örneğin; köpek gezdirdikten sonra dışkının temizlenmemesi gibi faktörlerin bu parazitlerin kolaylıkla yayılmasını sağladığını belirtiyor. Parazit, cilt dokusu ile doğrudan temas sağlıyor.
Dermatolog randevusundan sonra, kullandığı ilaç sayesinde parazitlerden kurtulduğunu anlatan Marystella, geceleri yaşadığı kaşıntının sebebinin ise; geceleri derisinin altında yumurtlayarak üremesi olduğunu belirtti.
Kancalı kurt larvası deriye - genellikle ayaktan - nüfuz eder ve daha sonra derinin üst tabakasından geçer. Deride solucan şekline benzeyen karakteristik bir kızarıklık bırakır.
Nadir durumlarda, kancalı kurtlar bağırsakları bile enfekte ederek mide ağrısına, ishale ve genel rahatsızlığa neden olabilir.