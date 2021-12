Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: Evliliği monotonluktan kurtaracak tüyolar...

Bireysel zamanlara alan yaratın: "Biz eşimle her şeyi birlikte yaparız" sözü kulağa ne kadar hoş geliyor olsa da belli bir süre sonra eşlerin birbiri arasındaki ilgi çekici özelliklerini yitirmesine, paylaşımın ve heyecanının azalmasına yol açacaktır. Bundan dolayı eşiniz dışında bireysel geçirdiğiniz zamanlarınız olmalıdır. Bu eşler arası paylaşımı arttırmak için etkili yollardan biridir. Kadın veya erkeğin evlilik dışında kendine ait bağımsız ve keyifli bir yaşamının olması onu eşinin gözünde daha cazibeli yapmaktadır. Kendi kendine yetemeyen, hayatta belirli hedefleri olmayan, bağımlı kişiler bir süre sonra partnerinin ilgisini ve merak duygusunu azaltmaktadır. Partneriniz içinse heyecanlı ve ilgi çekici olan durum kendi kararlarınızı alıp uygulamanızdır. Monotonluğu kıran en önemli etkilerden biri budur. Kendinize ait kuralların olduğu bireysel bir yaşam, güçlü bir karakter ile desteklenecektir. Cinsel yaşama özen gösterin: Stres, iş hayatı, çocuklar, aile içi sorumluluklar, fiziksel problemler vb. durumlar cinsel yaşamı olumsuz etkilemektedir. Bu durumun farkına varıldığı an önlem alınması çok önemlidir. Yeni deneyimler yaşamak ve bu özen göstermek cinselliği heyecanlandıran yollardan bazılarıdır.

İletişim yolunuzu oluşturun: En güçlü iletişim yollarımızdan biri dinlemektir. Eğer eşler birbirini sağlıklı şekillerde dinleyebilirlerse aradaki problemler birer birer aşılarak problem çözümü için ilk adım atılabilmektedir. Buradaki en önemli nokta ise karşıdakini dinlerken eleştirmeden, yargılamadan, aşağılamadan dinlemeniz ve sadece karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik çabada olmanızdır. Evlilikte çatışmalar mutlaka olacaktır ama önemli olan bu tür stresleri yönetme becerisiyle çözüm odaklı olmak ve sağlıklı iletişim yollarınızı geliştirmektir. Birbirinize geçmişi hatırlatmayın: Geçmişte olan her türlü söz ve davranış geçmişte bırakılmalıdır. Tartışma anlarında çözüm odaklı bir iletişim tarzı geliştirmek çok değerlidir. Herhangi bir güç savaşına, haklılık-haksızlık durumuna girmeden iş birliği içinde çözüme ulaşın. "Bu durumu nasıl çözebiliriz, nasıl halledebiliriz?" diyerek ortak çözüm yolları bulunabilir. Örneğin "Ben bu cumartesi kayınvalideme gitmek istemiyorum" diyen eşinizle ikinizin de ortak tercihi olarak belirlenen gün ve saatte her iki aile ziyareti yapılabilir.

Yatağa mutlaka birlikte gidin: Eşiniz yatağa erken gidiyor olsa bile belirli süre mutlaka yanında yatın. Bu durum yakınlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Fiziksel temas eşlerin birbirine duyduğu olumlu duygular açısından çok önemlidir. Eşinizi başka kişilerden dinleyin: Eşinizin sizin için sıradanlaşan birçok özelliği başka kişilerin ağzından çıkmaya başladığında sizde de kıymetlenmeye başlayacaktır. Belki de "Eşim hiç bana değer vermiyor" diye düşündüğünüz bir an eşinizin sizin için birçok şey yaptığı ama durumun farkına varmadığımız bir zaman olmuştur. Bundan dolayı güvenebileceğiniz dostlarınızdan eşinize dair güzel sözler duyuyor olmak eşinizin sizin için kıymetini arttıracaktır. Nostalji geceleri yapın: Bazen eşlerin zamanla birbirlerine olan duygularında değişimler meydana gelmektedir. Bu gibi durumları engellemek adına öncelikle kokunun unutulmaz gücünden yararlanıp o zamanlardaki parfümünüzü kullanabilir, tanıştığınız zamanlardaki kıyafetleri giyebilirsiniz. O zamanlardaki hisleri canlandırmak önemli. Ek olarak; ilk dönemlerde birlikte dinlediğiniz, beğendiğiniz şarkıyı yeniden birlikte dinlemek ve o şarkıya dansınızla eşlik ediyor olmak da bu anları olumlu anlamda destekleyecektir. Evlilikler sürekli güncellenmeli, renklendirilmelidir. Eşler birbirlerinden şikayet ettikleri anlarda aslında öncelikle değişime kendilerinden başlamalı ve karşıdaki kişiyi bu şekilde harekete geçirmelidir.

Sadece birbirinize odaklandığınız, birlikte yaptığınız aktiviteler planlayın. Beraber sinemaya gitmek, romantik bir akşam yemeği düzenlemek, dans etmek, kısa bir seyahate çıkmak... Bunlar ilişkinizdeki sıcaklığı arttıracaktır. Bunun yanında eşinize bir anda sarılmak, minik dokunuşlarda bulunmak o anın duygusal yoğunluğunu arttırmaktadır. Ara ara yapılan kaçamaklar var olan monotonluğu renklendirmek açısından çok kıymetlidir. Her gün birlikte yaptığınız eylemler dışında planlar yapmak veya bir anda plan yapmadan dışarı çıkıp canınız nereye isterse oraya gitmek gibi kendiliğinden gelişen planlamalar herkese iyi gelmektedir. İçimizde bulunduğumuz hayat üzerimize çok yoğun sorumluluklar yüklemektedir. Bundan dolayı eşler birbirlerinde dinlenecekleri limanlar olmalıdır. Bundan dolayı minik geziler planlamak eşlerin birbirlerinde dinleniyor olmalarını destekleyecektir. ARA SIRA BİRBİRİNİZE KÜÇÜK HEDİYELER ALIN





KİŞİSEL BAKIMINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Evliliklerde zamanla kişilerin özbakımlarında düşüşler meydana gelmektedir. Eşinizle plan yaptığınız herhangi bir gece diğer günlerden farklı bir kıyafet giymek, saç ve makyaj yapmak monotonluğu kırıp heyecan katmak için bir diğer yoldur.



BİRBİRİNİZE GÜZEL SÖZLER SÖYLEYİN

Bunu her gün yapmak bu davranışın alışkanlık haline gelmesine yol açar. Kişi bu durumu alışkanlık haline getirdikçe eşine karşı düşüncelerinde de bazı olumlamalar meydana gelecek ve bu durum eşinize karşı hislerinizin daha kuvvetlenmesine sebep olacaktır. Her gün eşinizin birkaç iyi yönünü kendinize hatırlatmak aranızdaki bağın daha da kuvvetlenmesine neden olacaktır. Örneğin her gün evin düzenini sağladığı için çabasını övmek veya eve yorgun gelmiş olsa bile size zaman ayırıyor olmasına değer verdiğinizi söylemek önemlidir.