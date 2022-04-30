Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Mutlu bir ilişki için bunlardan vazgeçin

Mesela "Çok bencilsin, sadece hep kendini düşünüyorsun" yerine eleştiriyi kaldırmak için karşı tarafı suçlu hissettiren eleştiri dilinden kaçınmak gerekiyor. Suçlama yerine kişinin ilk olarak kendi hissettiklerini ve duygularını tanımlaması, yani o an yaşanan olay veya durumun ne hissettirdiğini karşı tarafın anlamasını sağlamaktan geçiyor.

İlişkide yapılan eleştiri, karşı tarafa "Sen yetersizsin, kusurlusun, eksik yanlar taşıyorsun" sinyalini verir. Sen dili, yaşanan tartışmalarda çözümden çok uzak bir sesleniştir. Karşı tarafı, yoğun şekilde suçlu ve kusurlu hissettirmenize yol açarak sizi çözüm yollarından çok uzağa taşır. Bu durum da suçlu hisseden karşı tarafın -istemli veya istem dışı olarak- kendisini savunarak karşı saldırı yapmasına sebep olur. Kavganın küçük alevini kocaman bir yangına dönüştürür. ÇÖZÜM BASİT

X: Yaptığın kıyafet harcamaları yüzünden bu ay hiçbir şey alamıyoruz? Y: Sen kendi harcamalarına bak asıl. Hep benimkiler kusur oluyor Bunun yerine, sorundaki sorumluluğunuzun farkına varıp sadece kendi davranışınız ile ilgili sorumluluk almak kurtarıcı olacaktır. Başlangıçta durum ne kadar zor olursa olsun zamanla davranış kalıbınız haline dönüşecektir. X: Bu ayki kıyafet harcamalarımız ekonomik olarak eve katkı yapmamızı biraz zorladı. Y: Evet haklısın. Bu konuda biraz sorumsuz davrandım. Bundan sonra bu duruma daha özenli davranacağım.





BURAYA DİKKAT

O an neye ihtiyacınız varsa karşı tarafa bunu anlatmalıyız. Özellikle bunu yaparken yüksek ses tonuyla ve suçlayıcı bir sesten ziyade, daha olumlayıcı ve yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya özen gösterin. Örneğin; "Hep kendini düşünüyorsun" yerine "Sen bu kararı alırken benden fikir almadığın için kendimi çok yetersiz hissettim, senin bu kararda beni de önemsediğini hissetmeye ihtiyacım var" cümlesi daha yapıcı bir etki gösterecektir.



KÜÇÜMSEMEK VE AŞAĞILAMAK

Yapılan davranış kalıbı karşınızdakini yetersiz ve küçük hissettirerek değersizleşmesine yol açar. Bu bazen bir söz veya davranışla yapılarak karşıdakinin aşağılanması veya küçümsenmesi durumudur. İlişkilerde problem çıkmasının ana kaynaklarından biri olmaktadır. Örnek, "Şu yemeği bir güzel yapamadın. Bir şeyi de becer." Beğenilmek ve partner tarafından takdir görmek, onaylanmak ilişkilerdeki enerjiyi yükselten davranışlardır. Çünkü bu duyguları yaşayan kişi, partnerine bu duyguları yaşatabilmek adına çabalayacaktır. Örneğin: "Yemek yaparken biraz zorlandığını görüyorum, geçen hafta yaptığın yemek çok güzel olmuştu. Güzel yapabildiğini biliyorum her zaman böyle olmak zorunda değil tabii ki..."



DUVAR ÖRMEK

Partnerlerden biri duygu ve düşüncelerini ifade ederken diğer partnerin onunla ilgilenmediği mesajını vermek için farklı şeylerle ilgilenmesidir. Aynı zamanda konuşmalarını kesmek, küsmek vb. kalıp davranışlarla karşı tarafı önemsemediğini belli etme çabasıdır. Duvar örme tüm çift ilişkileri için oldukça zedeleyici bir durum olmaktadır. Mesela iletişim esnasında odadan bir anda kalkıp gitmek olabilir. Bunun yerine tartışma esnasında duygularınızın zarar verici bir boyuta eriştiğini hissettiğiniz anda bunu partnerinize aktarıp odadan çıkmak.

SON SÖZ

Mutlu ilişkiler kurmanın en önemli sırrı, yukarıda saydığımız mahşerin dört atlısından uzak durmaktır. Partnerinizle gerildiğiniz anlarda sükûneti korumalı, hemen savunmaya geçmek yerine sakin davranmalıyız. Suçlayıcı ifadeler yerine seçeceğimiz kelimelere dikkat edersek iletişimi kesmeden sorunları çözebiliriz.