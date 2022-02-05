Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Asıl sorun belki de sizdedir!

Çocuğunuzdaki aşırı öfke, iştahsızlık, söyleneni yapmama gibi istenmeyen tavırlar her zaman bir davranış bozukluğunun habercisi değildir. Belki de çocuğunuz sizin dikkatinizi çekmek istiyor olabilir. Sorunu onda aramak yerine kendinize bakmanız gerekebilir

ESRA EZMECİ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.02.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 09:42

Davranış problemi, hangi nedenden olursa olsun çocuktan dolayı değil de onların kazandıkları davranışlar yüzünden olmaktadır. Davranış problemi olarak nitelendirebilmemiz için çocuğun istenilen davranışa yaşının ve becerilerinin de uygun olması gerekmektedir. Örneğin elindeki şişeler çok ağır geldiği için taşıyamayan ve şişeleri bir anda yere düşürüp kıran çocukta davranış bozukluğu var diyememekteyiz. Ya da yaşıt gruplarıyla oynarken yanlışlıkla arkadaşının yüzünü oyuncakla çizen bir çocuğun yine davranış problemi var diyemeyiz.



Bir çocukta davranış problemi var denilmesi için çocuğun söylenilen o davranışı yapacak zihinsel, fiziksel ve psikolojik kapasitede olması gerekir. Ayrıca söylenilen davranışı yapmaması söylendiği ve yaşı itibariyle bunu anlayacak kapasitede olduğu halde ısrarla yapıyor oluşu gerekmektedir. Davranış probleminin neden oluştuğunu incelemek adına yapılacak ilk şey ailelerin gözlem yapması olmaktadır.

Özellikle sorunlu davranışlar günün hangi zamanlarında artış gösteriyor, evde kimler varken daha sıklaşıyor veya çocuk hangi tür besinler yediğinde bu gibi durumlar artışa geçiyor. Bundan sonra gözlenmesi gereken diğer durum ise çocuk bu davranışı yaptığı zaman anne-baba ve diğer akraba üyelerinden nasıl tepkiler alıyor? Örneğin aile büyüklerinin "çocuktur yapar, erkektir yapar" söylemleri onun bu olumsuz davranışı sürdürmesine yol açabilmektedir.





NEDEN DEĞİL, HANGİ İHTİYAÇTAN BUNU YAPTIĞI ÖNEMLİDİR Çocukların davranış problemleri göstermelerinin altında birçok durum yatmaktadır. Ayrılık, yas, göç, deprem, zorbalık gibi travmatik olaylar bir çocukta davranış bozukluğu yaratabilirken bazen de çocuğun ailesi tarafından yeteri kadar ilgi görmüyor olması, kendisini davranış bozukluğu ile gösterme çabasıdır. Çocukların davranışlarındaki değişimleri gözlemlemek önemlidir. Örneğin çocukta görülen uyku bozuklukları, alt ıslatma, yeme sorunları, kaygı problemleri, çocuğun içe kapanması gibi durumlar çocuğun hayatındaki bir şeylerin yolunda gitmediğine dair sinyaller taşımaktadır. Bu davranış bozukluklarını göstermek çocuğun aileye yardım çağrısı da olabilmektedir. Ebeveynler özellikle bu gibi durumlarda "Beni kızdırmak için yapıyor, inadına yapıyor" diyerek çok fazla öfkelenerek bu durumu çocuğa yansıtabilmektedir. Fakat çocuklar bu durumu anne ve babayı sinirlendirmek veya öfkelendirmek için değil de ya öğrenilen davranışından ötürü, ya duygusal olarak zorlandığı durumlardan ötürü veya bu davranışı yapması sonucunda maddi manevi kazandığı ödülleri sonucu devam ettirebilmektedir.



Bundan dolayı davranış bozukluklarını incelerken birçok açıdan değerlendirilmelidir. Bu davranışı neden yapıyordan ziyade, bu çocuk bu davranışı hangi ihtiyacından dolayı gerçekleştiriyor sorusuna cevap aramak daha sağlıklıdır. Çocukların davranış bozuklukları karşısında ailelere de birçok sorumluluk düşmektedir. Sorunun çözümü için başrol ebeveyndedir.



ÇOCUĞUMDA DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VAR MI? Davranışları öğrenme-anlama becerisini engelliyor mu?

Bu durum çocuğun yaşadığı gelişim dönemi özelliklerinin dışında mı kalıyor?

Diğer çocuklar üzerinde olumsuz etkileri oluyor mu?

Davranışlarında sosyal ilişkileri ve insanlarla sosyal iletişimi engelleniyor mu?

Çocuğun var olan kendine güveninde olumsuz değişimler yaratıyor mu?

Çocuk için fiziksel veya psikolojik tehlike barındırıyor mu?

Diğer çocuklar için fiziksel veya psikolojik açıdan tehlike barındırıyor mu?

Yetişkinler için fiziksel veya psikolojik tehlike var mı?

Davranış çok sıklıkla gerçekleştiriliyor mu?

* Eğer bu soruların çoğunluğuna verdiğiniz cevap "Evet" ise bu durum çocuğunuzda davranış problemleri görüldüğünün habercisidir.

6 ADIMDA ÇÖZÜM 1. KENDİ FİKRİNİZİ EMPOZE ETMEYİN Aileler için çocuklarla bağ kurabilmenin ilk yolu sözel iletişimden geçmektedir. Çocuklarla kurulan bu iletişim tamamen ayna görevi görmelidir. Yani çocukların duygu ve düşüncelerini yargılamadan sadece anlayıp ona duygu ve düşüncelerini sadece anlaşıldığını hissettiren bir yerden iletişim kurmakla mümkün olmaktadır. Bunun yanında çocuğunuzu yargılamadan, fikrinizi empoze etmeden, doğrusunu bulacak sorular yöneltilebilirsiniz. Örneğin çocuğunuza bu durumla ilgili neler düşündüğü, neler yapabileceği, bu durumun onun hayatında neleri değiştirdiğini ve nelere ihtiyacı olduğunu sorup kendi doğrusunu bulması desteklenmelidir. Aynı zamanda kendi sorunlu davranışının yol açtığı olumsuz senaryoları da kendinin fark ediyor olması büyük değişimlere yol açabilir.

2. CEZA YERİNE YANAŞACAĞI LİMAN OLUN Aileler çocuğun problemli davranışıyla birlikte çocuğu sevgisizlikle veya duygusal açıdan görülmemekle cezalandırmamalıdır. Aksine ebeveyn çocuğuna ona ne kadar değer verdiğini, onu ne kadar çok önemsediğini, çocuklarının hayatlarındaki önemlerini vurgulamalıdır. Çocuk hayattaki olumsuz koşullarda bile ailesini yaslanacağı bir liman olarak görülmelidir. 3. SORUNLAR AİLE İÇİNDE KALMALI Çocuğun ev veya okulda yarattığı sorunlu durum ve davranışlar evde sürekli konuşularak ona yansıtılmamalı ve çocuk ayrıştırılmamalıdır. Özellikle çocuktaki davranış bozukluklarının akraba veya tanıdıkların yanında konuşuluyor olması çocuğun davranışlarında düzelme değil aksine daha da artışa yol açacaktır. Aile içinde özel olan bu durumlar yine aile içinde halledilmelidir. 4. TELEFONU BIRAKIP ONUNLA KONUŞUN Ailelerin çocuklarıyla birlikte geçirdiği vakit tamamen ona odaklı olmalıdır. Herkesin televizyon izlerken veya telefonda vakit geçiriyorken birbirlerinin yanında oluyor olması, birlikte vakit geçirmek değildir. Bundan ötürü ailelerin sadece birbirini gerçekten dinleyip anladığı zaman aralıkları yaratılmalıdır.

5. ŞİDDETE BAŞVURMAK EN BÜYÜK YANLIŞ! Yaptığı olumsuz davranışlar sonrası fiziksel ve psikolojik şiddetle cezalandırmak (vurmak, azarlamak, susturmak vb.) çocuğun kendini bir birey olarak görmemesine ve saygı duyulmayan biri olarak hissetmesine yol açar. Kendini birey olarak hissetmeyen bir çocuk da kendini var etmek adına çeşitli olumsuz davranışlarda bulunabilmektedir. Bundan dolayı aile çocuğa kaç yaşında olursa olsun birey olarak saygı göstermelidir. Bu onun gelişimi açısından çok önemlidir. 6. ÇOCUK SİZİ TAKLİT EDER, DİKKATLİ OLUN Çocuklar belirli ebeveyn figürlerinin söz, tutum ve davranışlarını taklit edebilmektedir. Bundan dolayı ailelerin birey olarak kendi davranışlarını da gözden geçirmeleri gerekir. Bu davranışlardan çocuğa olumsuz örnek olabileceklerin farkına varıp ebeveynler de kendi davranışlarında değişiklikler yapmalıdır. Unutulmalıdır ki, çocuğun hayatındaki ilk örnekler ebeveynidir.