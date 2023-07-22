Klinik Psikolog Esra Ezmeci ayrılık sürecini kolay atlatmanın yollarını sıraladı!

Ayrılık da sevdaya dahil” der şair Attila İlhan ama biten ilişkiler her zaman üstesinden kolay gelinebilecek süreçler olmaz. Kadınlar yapıları gereği yasını zamana yayar. "Bekarlık sultanlıktır" sözünün peşine takılan erkek ise üzüntüsünü yaşamak istemez... Herkesin hikayesi başka olsa da, 'ama arkadaşlar iyidir' diyerek dostlarla olmak faydalıdır

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 10:34 PAYLAŞ ABONE OL

Ayrılık sürecinde kadın psikolojisi her kişide farklılık gösterebilen bir durumdur. Bu halde kadınlar duygusal anlamda travmalar da yaşayabilirler ya da değişik fiziksel, duygusal ve zihinsel tepkiler de sergileyebilirler. Erkeklerdeki süreç de farklılıklar göstermekle birlikte çoğunlukla kadınlardaki aşamaların tersten ilerleyişidir. Her iki cinsiyet için süreçler aynı olmakla birlikte sıralamaları farklılık gösterir.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci



AYRILIKTA YAŞANAN ORTAK DUYGULAR



1- Ben onsuz ne yapacağım! "Şimdi ben onsuz ne yapacağım, bundan sonra beni kim sevecek..." gibi düşünceler... Ayrılmak özellikle uzun ve ileri yaş grubu için bir nevi kayıp gibidir. Elbette ki bu süreçte üzülmek, derin bir acı yaşamak sürecin doğal bir parçasıdır. Bu duygular zamanla geçecek ve yeniden bu güzel duygulara kapılarınızı açabileceksiniz. 2- Ya bir daha ilişki yaşayamazsam...

"Karşıma daha kötüsü çıkarsa? Bundan iyisi mi çıkacak karşıma sanki?" gibi ayrılık sonrası zihninizi esir alan düşüncelere en güçlü cevap, iyinin de iyisi vardır.