Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Bu işaretler ilişkinin bittiğini gösteriyor

Başlarken hiç böyle değildi! Buluşmalar için dakikalar sayılır, dokunuşlar inanılmaz heyecan verirdi. Kıskançlıklar tatlıydı. Her şey ortaktı, maddiyat söz konusu değildi. Ancak artık temas yok, gereksiz kıskançlık krizleri var! Beraber vakit geçirmek yok, ortak hesaptan eksilen bakiyeler var! Güzel iltifatlar yerini yükselen seslere bıraktı. Durun, yok sayıldığınız bu ilişki artık bitmiş! Elbette herkesin duygularını yaşama biçimi farklılık gösterir. Fakat ilişki esnasında bu farklılıkların partnerlerin çabası ile ortak bir zeminde buluşması gerekiyor. İlişkinizi gözden geçirdiğinizde sizi rahatsız eden, değersizleştiren, yok sayan bir hal ve yolunda gitmeyen bazı şeyler fark etmeye başladıysanız; ilişkinizin toksik bir hal alıp almadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki adeta bir çıkmaz sokakta dolanır gibi, insana zaman ve enerji gibi kaybettiren bu toksik ilişkilerin belirtileri nelerdir? Beraber bakalım...

Sağlıklı bir ilişki geliştiricidir. Bir diğer kişinin başarıları, sürekli ileriye gitmesi diğer kişiye mutluluk verir. Ancak ilişkide işler yolunda gitmediğinde başarı artık partnerler arasında bir rekabet haline dönüşür. Özellikle birlikte geçirilen zamanlar artık eskisi kadar heyecan vermiyorsa, bu önemli. Partneriniz tarafından desteklendiğinizi hissetmiyorsanız durum kritik. Bu duyguları hiçbir zaman göremiyorsanız tehlike sinyallerinden ilki yüksek sesle çalıyor demektir. Bu durum çoğunlukla kişiye istek ve ilgi alanlarının önemsiz olduğu karşıdaki kişinin yalnızca kendi istekleriyle ilgilendiğini hissettirir.





2. KÜÇÜMSENMEYE MARUZ KALIYORSANIZ...

İletişim dilinizde hoşgörü ve saygı yerine artık sürekli alay edilme, küçümsenme ve eleştiriye maruz kalıyorsanız dikkat! Bu durum artık sizin de iletişim biçiminiz haline gelmiş ve siz de ailenize, arkadaşlarınıza bu şekilde davranıyorsanız bu durum yanlış giden bir şeyler olduğunun habercisidir.



3. SINIRSIZ KONTROL!

Partneriniz sürekli arayarak ya da mesaj atarak nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı soruyor; bunlara anlık cevap alamadığında da sinirleniyor ve öfke krizleriyle size huzursuzluk yaşatıyor mu? Sürekli huzursuzluk hissediyorsanız partneriniz tarafından sürekli kontrol ediliyorsunuz demektir. Bu davranışlar çoğunlukla kıskançlıktan veya güven eksikliği gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum toksik bir ilişki yaşadığınızın da sinyalleridir.