Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Çocuk yetiştirmek ikinci bir hayattır

Kimi ebeveyn hayallerini, kimi kendi başaramadıklarını çocuğu üzerinde yeniden denemek ister. Oysa çocuğunuz başka bir insan ve yeni bir hayat onun en temel hakkı. Bu yüzden attığınız her adımda bunu düşünmelisiniz. Elbette kendinizi de ihmal etmeden!

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 15.04.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:34 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuğunu seven ve ilgi gösteren her ebeveyn, onun mutlu ve hayattan keyif alan bir birey olarak yetişmesini ister. Ancak bu süreçte ebeveynler kendi fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını göz ardı edebilir. Ancak özünde mutlu hissetmeyen bir ebeveynin bir başkasını da mutlu edebilmesi oldukça zordur. Bundan dolayı mutlu çocuk yetiştirmenin en önemli ilk adımı kendisine zaman ayıran ebeveyn olabilmektir. Bu konuda neler yapılması gerektiğine biraz göz atalım...





1. SİZİN PSİKOLOJİNİZ ÇOK ÖNEMLİ İyi hissetmeyen bir anne babanın, iyi hisseden bir çocuğu olamaz. Eğer ebeveynlik sizi yormaya, olumsuz duygular hissettirmeye başladıysa; profesyonel destek alın. Ebeveynlerin olumsuz bir ruh halinde oluşu, ister istemez davranışlarına yansır. Bu da çocuğun psikolojisi üzerinde etkiler bırakır. Mutlu çocuk yetiştirmenin altın kurallarından biri, ebeveynin psikolojik olarak sağlıklı olmasıdır. 2. ÇOCUĞUNUZU TANIYIN Ebeveynlik kuralları, doğru ve yanlışları olan bir şey değildir. Ebeveynlik yolculuğunda aslında çocuk anne ve babayı şekillendirir. Çocuğunuzun mizaç ve karakterini tanıyıp, ona uygun şekilde davranmak ve problemlerde buna uygun çözümlerde bulunmak için çocuğunuzla iletişiminizin sağlıklı olması önemli.

Yani onu yakından tanımanız şart.