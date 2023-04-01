Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Her sorunun sebebi ve çözümü üslubumuzda

Tüm çiftler ilişkileri boyunca belirli zorlu süreçlerden geçer. Bu durumun ara sıra yaşanıyor olması da aslında sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Genellikle çiftler arasında yaşanan bu sorunlar, onların birbirleriyle kurdukları iletişimdeki bazı hatalı davranışlardan kaynaklanır. Partnerinizle etkili bir iletişimi, nasıl kuracağınızı öğrenmek ilişkide problemlerin fazla büyümeden çok daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşmasına neden olur. Kurulan iletişimde, temelde empati ile iletişime odaklanarak, çiftlerin birbirlerinin kusurları yerine ilişkiyi nasıl geliştirebileceklerine odaklanmaları çok önemlidir. İletişim kurmak sadece konuşmak anlamına gelmez. Hem dinlemek hem duymak hem de birbirinizin duygularını anlamak, aktif bir iletişimin olmazsa olmazlarıdır. Çiftlerin iletişimlerini çok daha sağlıklı kurmalarını sağlayacak bazı egzersizlere bakalım biraz.

İletişimde onaylanma, kurulan her türlü ilişkide temel ihtiyaçtır. Hepimiz hayatta değer verdiğimiz kişiler tarafından onaylanma ihtiyacı hissederiz. Özellikle romantik ilişkilerde partner tarafından onaylanmak, kişinin kendisini çok daha güvende hissetmesine ve partneriyle daha sağlıklı bir iletişimde olmasına yol açar. Eğer ki kişi bulunduğu ilişkide kendini güvende hissetmiyorsa duygu ve düşüncelerini ifade etmesi çok daha zor olacaktır. Partnerinizi onaylamak illa onun fikrine katılmak anlamına gelmez. Onaylamak partnerinizin duygu, düşünce ve hissettiklerini kabul edip, onu anladığınızı hissettirip, bunu anlamasını sağlayarak aslında karşınızdaki kişi için çaba gösteriyor olmaktır.

2. TEŞEKKÜR ETME EGZERSİZİ

Çiftlerin birbirlerine ufak bir konu ile ilgili teşekkür edip minnet duygularını iletmeleri çiftleri birbirine yakınlaştıran bir uygulamadır. Karşınızdakinin basit bir çabasını takdir etmek, yaptıkları için teşekkür etmek ilişkinizde olumlu anlamda gelişmeler sağlamaktadır.



3. OLUMLU KONUŞMA EGZERSİZİ

Çiftler birbirleriyle olan çatışmalarında kullandıkları dilde olumlu iletişimi temel alarak konuştuklarında, iletişim çok daha sağlıklı bir hal almaya başlar. Özellikle çiftler arasında halledilmesi daha güç meseleler söz konusu olduğunda olumlu bir ses tonunun olumsuz bir ses tonundan daha baskın olması iletişimi daha güvenli hale getirecektir. Çünkü bir cümlenin ne anlattığından çok, aslında nasıl söylendiği karşıdaki kişinin belirli bir şekilde tepki verme şeklini etkileyecektir. Özellikle çiftler arasında kullanılan negatif dil, iletişimde sorunlara, kişilerin suçlanmış veya saldırıya uğramış hissetmesine neden olabilir. Özellikle partnerinizle çatışma anlarında olumlu dil kullanmak sizin için çok zorlayıcıysa şöyle bir egzersiz yapabilirsiniz. İletişim kurarken önce söylediklerinizi düşünmek, ardındansa düşüncenizi daha olumlu bir çerçeveye sokarak karşı tarafa aktarabilirsiniz. Örneğin "Bana bu şekilde davranman hiç hoşuma gitmiyor" demek yerine "Bana şu şekilde davranman çok hoşuma gidiyor" diyebilirsiniz.