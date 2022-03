Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Heyecan canlı tutulursa mutluluk uzakta değil

Tüm hayalleriniz, umutlarınız ile birlikte sevdiğiniz o kişiyle artık evlisiniz. Düşleriniz ve duygularınız çok yoğun ve tüm duygular çok coşkulu yaşanıyor. Aradan belirli bir zaman geçiyor. Uzun bir ilişki ve evlilik sonrası rutinlik hali ne yaparsanız yapın evliliğinize yavaş yavaş ziyarete geliyor! Özellikle bu durum evlilikten sonraki aşamada daha fazla yaşanabilir. Çünkü daha önce kurulan birçok tutku dolu hayal ve isteklere artık kavuşulmuş, heyecan ve istekler yaşanmıştır. Mesajla, telefonla konuşulan ve o an gerçekleşmesi zor olan pek çok istek artık çok daha kolay bir şekilde yapılabiliyordur. İşte tam da bu noktada çiftler arasında kaygı ve korkular baş göstermeye başlıyor. Her şey monoton mu olmaya başladı ya da artık birbirimiz için heyecan duymuyor muyuz, duygularımızda azalma mı meydana geldi gibi birçok soru içimizi kemirmeye devam ediyor.

Bu durumlarda doyuma ulaşan tüm arzuları tekrardan canlandırmamız gerek ki, ilişkinin zarar veren sarmaşıkları sizden ayrılsın, kökleriniz nefes alsın, güzel çiçekler açabilsin.Monotonluk yaşanmadan önce alınması gereken pek çok önlem var. "Nasıl olsa hep yanımda, evliyiz" diye öne sürülen bahaneler, "Kim uğraşacak şimdi bunca işin arasında" diye geçiştirilen birçok problem, küçük bir kartopunun yuvarlanıp kocaman bir kar kütlesine dönüşmesine benzer. Duygularınızdan uzaklaştığınız, her şeyin otomatik düz sisteme sardığı bir ilişki sizce gerçekten canlı olan bir ilişki midir? İlişkimizi canlandırmak için neler yapabiliriz, buna bakacağız bu hafta...





MONOTONLAŞAN DURUMLARI GÖZDEN GEÇİRMELİSİNİZ

İlişkinizdeki monotonluğu kırmak için ilk adım olarak sürekli tekrarladığınız ve yaptığınız şeyleri listeleyin. Her akşam evde ayrı dünyalarda birbirinizle hiç iletişim kurmadan televizyona mı gömülüyorsunuz? Ya da her ikiniz de kendi telefonlarınızla dijital dünyada mı vakit geçiriyorsunuz? Her hafta yaptığınız tek sosyal aktivite birbirinizin ailesine kahvaltıya gitmek mi? Sosyal hayatınız denen bir şeyin varlığından söz edebiliyor musunuz? Öncelikle bunları siz listeleyin ki, nerede bir bozukluk olduğunu fark edin.



HAFTADA BİR GÜN EŞİNİZE VE SADECE KENDİNİZE ZAMAN AYIRMALISINIZ

Birbirinize ayırdığınız bir gecede mümkünse yalnız başınıza olun. İlişkinizde ilk tanıştığınız zamanlarda yaptığınız ve size heyecan veren aktiviteler, beraber yapmaktan hoşlandığınız şeyleri tekrardan yaşamınıza dahil edin. Birlikte bir film gecesi mi düzenlemek istiyorsunuz, yoksa ilk tanıştığınız zamanlarda konserine gittiğiniz müzik grubunun tekrardan konserine gidip oradaki duygularınızı canlandırmak için adım mı atmak istiyorsunuz? Bunlar dışında birey olarak kendinize ayırdığınız en az bir gününüz olsun mutlaka. Ve o gün de kendinize iyi gelen şeyler yapmaya özen göstermelisiniz.

ONUNLA SOHBET ORTAMLARI OLUŞTURUN

Tatil günlerinizde yan yanayken odağınızı telefona, televizyona veya gazeteye vermeyin. Eşinizle sohbet edin ve hafta sonu için planlarınızda farklılıklar yaratın. Bu planlar mümkün olduğunca rutin etkinliklerden uzak yeni deneyimler içerebilirler. Birlikte yeni deneyimler yaşayarak yeni şeyler keşfedebilirsiniz.



AKŞAM YEMEKLERİNDE MUTLAKA BERABER OLUN

Akşam yemeklerinde birlikte olmak en vazgeçilmez rutinlerinizden biri olsun. Hatta mümkün olduğunca sofrayı beraber kurun. Zaten tüm gün boyunca varolan işlerinizden ötürü birbirinizden uzakta kaldınız bundan dolayı yan yana olduğunuz tüm zamanları birlikte doldurun. Yemek hazırlarken birbirinize gününüzün nasıl geçtiğini sorun. Fakat bu sohbetler sürekli olarak stres ve sıkıntı dolu şeyler içeren konular olmasın. Birbirinize sürekli olumsuz enerjiler yüklemeyin. Mümkün olduğunca birbirinizi iyi hissettirecek konuları seçmeye özen gösterin.