Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Heyecan canlı tutulursa mutluluk uzakta değil

Uzun süredir aşık olduğunuz, beraber yaşamayı düşlediğiniz insanla evlisiniz. Ancak yıllar geçtikçe heyecan gidiyor, birliktelik monotonlaşıyor. Evliliği tehlikeye atacak bu durumdan kurtulmak mümkün ama önce soruna, sonra çözüme odaklanmamız gerek

ESRA EZMECİ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:52

Tüm hayalleriniz, umutlarınız ile birlikte sevdiğiniz o kişiyle artık evlisiniz. Düşleriniz ve duygularınız çok yoğun ve tüm duygular çok coşkulu yaşanıyor. Aradan belirli bir zaman geçiyor. Uzun bir ilişki ve evlilik sonrası rutinlik hali ne yaparsanız yapın evliliğinize yavaş yavaş ziyarete geliyor!

Özellikle bu durum evlilikten sonraki aşamada daha fazla yaşanabilir. Çünkü daha önce kurulan birçok tutku dolu hayal ve isteklere artık kavuşulmuş, heyecan ve istekler yaşanmıştır. Mesajla, telefonla konuşulan ve o an gerçekleşmesi zor olan pek çok istek artık çok daha kolay bir şekilde yapılabiliyordur.

İşte tam da bu noktada çiftler arasında kaygı ve korkular baş göstermeye başlıyor. Her şey monoton mu olmaya başladı ya da artık birbirimiz için heyecan duymuyor muyuz, duygularımızda azalma mı meydana geldi gibi birçok soru içimizi kemirmeye devam ediyor.





İLİŞKİYİ CANLANDIRMAK ŞART Bu durumlarda doyuma ulaşan tüm arzuları tekrardan canlandırmamız gerek ki, ilişkinin zarar veren sarmaşıkları sizden ayrılsın, kökleriniz nefes alsın, güzel çiçekler açabilsin.Monotonluk yaşanmadan önce alınması gereken pek çok önlem var. "Nasıl olsa hep yanımda, evliyiz" diye öne sürülen bahaneler, "Kim uğraşacak şimdi bunca işin arasında" diye geçiştirilen birçok problem, küçük bir kartopunun yuvarlanıp kocaman bir kar kütlesine dönüşmesine benzer. Duygularınızdan uzaklaştığınız, her şeyin otomatik düz sisteme sardığı bir ilişki sizce gerçekten canlı olan bir ilişki midir? İlişkimizi canlandırmak için neler yapabiliriz, buna bakacağız bu hafta... SUÇLAMAK YERİNE BİRLİKTELİĞİNİZE VURGU YAPAN CÜMLELER KURUN Bu noktaları keşfettikten sonra da eşinizle yapacağınız konuşmada istek ve taleplerinizi nelerin ilişkide monotonluk yarattığını açıkça eşinize anlatın ve ifade edin. Ondan istek ve taleplerinizi mutlaka belli edin. Neden artık mutsuz ve keyifsiz olduğunuzu ve bu durumları neden değiştirmek istediğinizi, eşinize düşünce ve duygularınızla birlikte ifade edin. Ama bunu yaparken en önemli nokta eşinizi asla suçlamadan yapmanızdır. Eğer suçlayarak yaparsanız yapıcı olmak yerine birçok şeyi yıkmaya başlayabilirsiniz. Örneğin "Şu durumu bu şekilde yaparsak belki birlikte daha iyi hissedebilir ve heyecan duyabiliriz" benzeri cümleler karşınızdaki kişide de değişime dair teşvik yaratacak ve eşinizle birlikte birbirinizi anlamanıza çok daha faydalı olacaktır.