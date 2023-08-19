Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Ne seninle ne sensiz sendromuna dikkat!

KABULLENME SÜRECİ İlk ve en önemli aşama ilişkinin, partnerinizin ve sizin kendinize olan davranışların şu aşamada size zarar verdiğidir. İlişkiniz devam ettiği takdirde ruh ve beden sağlığınızın olumsuz bir tabloya dönüşeceğini kabul etmektir. Odaklanacağınız ilk durum ilişkinin sizi bağladığı zincirlerden kendinizi koparmak olmalıdır. Hayatınızdaki en önemli sorunun bu olduğunu kabul etmelisiniz çünkü siz bunun bir problem olduğunu kabul etmez ve değiştirmeye çalışmazsanız tüm hayatınızı bir başkasının kaderine teslim etmiş olacaksınız. Bundan dolayı ilk amacınız kendini özgürlüğünüzü kazanmak olmalıdır.

ÖNCELİĞİNİZ KENDİNİZ OLMALI

Bugüne kadar en önemli olan şey onun ne istediği, onun ne hissettiği, onun ne planladığıydı. Tüm hayatınız ona göre şekilleniyordu.

İşte şimdi bunu değiştirmenin tam vakti. Bu ilişkide artık hayır kelimesini kullanmaya başlamanız gerekiyor.

Partneriniz sizin bağımlı olduğunuzu fark ettiğinden ötürü ne zaman istese geleceğinizi ne zaman istese gideceğinizi biliyor.

Bundan dolayı ona hayır demek ona ilk şaşkınlığı yaratacaktır. Hayır demenize bahane değiştiğiniz değil evde işim var, arkadaşlarımla buluşacağım gibi farklı sebepler olmalıdır.

YARIM KALMADI, ŞİMDİ BAŞLIYOR

Bağımlı kişiyi ayrılıktan uzak tutan sebeplerden biri de ilişkinin yarım kalmasını istememesidir. Eğer artık ayrılık kararı aldıysanız bu ilişkiyi kafanızda tamamlama vakti gelmiş demektir. Size olumsuz neler yaşattı? Neleri kaybettiniz?

Arkadaşlarınız ve aileniz onun hakkında ne düşünüyor? Yaşantısı ve ailesi sizin yaşamınıza uyuyor mu? Gerçekten sizi mutlu etti mi?

Bunlara vereceğiniz cevapları bir kağıda yazın ve ne zaman tetiklenseniz okuyun ve kendinize yaşadıklarınızı hatırlatın.

Bu karar verme sürecinizi hızlandırır.

Bağımlı kişiler dikkat! İlişkilerin başlaması kadar bitmesi de doğal

Bağımlı kişiler partnerlerinin bir başkasıyla olabileceği fikrine katlanamazlar. Çünkü kimsenin partnerlerini kendisi kadar sevemeyeceğini düşünürler. Ancak sağlıklı olan ilişkiler şudur ki; insan sevebilir aşık da olabilir, ilişkiye başlayabilir, ilişkisi bitebilir. Bağımlı yapınızdan kurtulduğunuzda bir başkasının da sizi en az partneriniz kadar sevebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu sebeple de bir başkası da partnerinizi sevebilir ve onunla ilişki yaşayabilir. Bu en az ilişkinin başlaması ve bitmesi kadar doğaldır.