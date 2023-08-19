Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Ne seninle ne sensiz sendromuna dikkat!

Bağlılık, bağımlılık... Söylenişi birbirine yakın iki kelime. Ancak söz konusu ilişkiler olunca, derin farklılıklar içeren bambaşka iki ilişki türünü ifade ediyor. Gözle görünen birçok yanlış davranışına rağmen ondan başkasıyla olamayacağınızı düşünmek, hayatınızla ilgili her kararda onun fikrine göre hareket etmek, yapmış olduğunuz planların onun isteğine göre uygulanması veya iptal edilmesi, ruh halinizin onun söz ve davranışlarına göre hızlıca değişmesi, bu çizginin artık bağımlılığa doğru kaydığının sinyallerini vermektedir.
Peki, ilişkiniz mi sizi bağımlı yaptı, yoksa siz bağımlı mıydınız? Bu sorunun cevabını öğrenmek için önceki ilişkilerinizdeki 'sizi' analiz edebilirsiniz.
İlişkileriniz nasıl sonlandı, hep terk edildiniz veya aldatıldınız mı? İlişkileriniz bittiğinde hemen biriyle olma ihtiyacınız doğar ve başka bir ilişkiye başlar mısınız? Kendinize verdiğiniz değer ve kendinize olan güveniniz konusunda ne hissediyorsunuz?
İlk öğrendiğiniz ilişki olan anne babanızın ilişkisinde bağımlı olan bir ebeveyne sahip miydiniz?
İşte bu sorulara verdiğiniz cevaplar kendinize bağımlı olup olmadığınıza dair sinyalleri vermenizi sağlayacaktır.
İlişkilerde bağımlılığını fark edenlerden genellikle duyduğumuz cümle, onları bu ilişkinin dönüştürüp bu hale getirdiğidir.
Ancak kişi potansiyel olmasa bir başkasının davranışları ile hemen bağımlı hale gelemez. Bu durumda kendinizi de sorgulayabilmelisiniz.
Kendinizi sorguladıktan sonra yapmanız gereken diğer önemli durum da partnerinizi sorgulamaktır.
Bir ilişki içerisinde öz benliğini kaybetmek, onsuz yaşamayacağına inanmak, bu duruma sizi inandıran narsist partnerle ilgili de olabilir.
Sizi onsuz asla bir hayat kuramayacağınıza ikna etmiş olabilir.
Narsist partnerin ikna yolu genellikle bağımlı kişinin davranışlarına ancak onun katlanabileceği, onun gibi kimsenin ona değer verip sevmeyeceğine ikna etme durumudur.
Kendi döngünüzün ve partnerinizin size yaşattığı duygusal manipülasyondan sağlıklı bir şekilde sıyrılabilmek için neler yapabilirsiniz, bakalım.
KABULLENME SÜRECİ
İlk ve en önemli aşama ilişkinin, partnerinizin ve sizin kendinize olan davranışların şu aşamada size zarar verdiğidir. İlişkiniz devam ettiği takdirde ruh ve beden sağlığınızın olumsuz bir tabloya dönüşeceğini kabul etmektir. Odaklanacağınız ilk durum ilişkinin sizi bağladığı zincirlerden kendinizi koparmak olmalıdır. Hayatınızdaki en önemli sorunun bu olduğunu kabul etmelisiniz çünkü siz bunun bir problem olduğunu kabul etmez ve değiştirmeye çalışmazsanız tüm hayatınızı bir başkasının kaderine teslim etmiş olacaksınız. Bundan dolayı ilk amacınız kendini özgürlüğünüzü kazanmak olmalıdır.
ÖNCELİĞİNİZ KENDİNİZ OLMALI
Bugüne kadar en önemli olan şey onun ne istediği, onun ne hissettiği, onun ne planladığıydı. Tüm hayatınız ona göre şekilleniyordu.
İşte şimdi bunu değiştirmenin tam vakti. Bu ilişkide artık hayır kelimesini kullanmaya başlamanız gerekiyor.
Partneriniz sizin bağımlı olduğunuzu fark ettiğinden ötürü ne zaman istese geleceğinizi ne zaman istese gideceğinizi biliyor.
Bundan dolayı ona hayır demek ona ilk şaşkınlığı yaratacaktır. Hayır demenize bahane değiştiğiniz değil evde işim var, arkadaşlarımla buluşacağım gibi farklı sebepler olmalıdır.
YARIM KALMADI, ŞİMDİ BAŞLIYOR
Bağımlı kişiyi ayrılıktan uzak tutan sebeplerden biri de ilişkinin yarım kalmasını istememesidir. Eğer artık ayrılık kararı aldıysanız bu ilişkiyi kafanızda tamamlama vakti gelmiş demektir. Size olumsuz neler yaşattı? Neleri kaybettiniz?
Arkadaşlarınız ve aileniz onun hakkında ne düşünüyor? Yaşantısı ve ailesi sizin yaşamınıza uyuyor mu? Gerçekten sizi mutlu etti mi?
Bunlara vereceğiniz cevapları bir kağıda yazın ve ne zaman tetiklenseniz okuyun ve kendinize yaşadıklarınızı hatırlatın.
Bu karar verme sürecinizi hızlandırır.
Bağımlı kişiler dikkat! İlişkilerin başlaması kadar bitmesi de doğal
Bağımlı kişiler partnerlerinin bir başkasıyla olabileceği fikrine katlanamazlar. Çünkü kimsenin partnerlerini kendisi kadar sevemeyeceğini düşünürler. Ancak sağlıklı olan ilişkiler şudur ki; insan sevebilir aşık da olabilir, ilişkiye başlayabilir, ilişkisi bitebilir. Bağımlı yapınızdan kurtulduğunuzda bir başkasının da sizi en az partneriniz kadar sevebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu sebeple de bir başkası da partnerinizi sevebilir ve onunla ilişki yaşayabilir. Bu en az ilişkinin başlaması ve bitmesi kadar doğaldır.
SİZİ DEĞİL, SİZİN ONU SEVMENİZİ SEVİYOR
Bağımlı kişiliklerin ilişkide en zor kabullendiği şey partnerlerinin onu sevmediklerine inanmamaktır. Partnerleri açıkça onu sevmediğini söylese bile bağımlı kişiler bunu mantığa büründürürek beni seviyor ama duygularını saklıyor benzeri bahaneler bulurlar. Bundan dolayı öncelikle bu kişinin sizi sevmediğini kullandığını kabul etmelisiniz.
TÜM SOHBETİNİZ O OLMASIN
Bağımlıktan kurtulmaya çalışırken güvendiğiniz dostlarınız ve ailenizden yardım isteyebilirsiniz. Onlarla olduğunuz tüm zamanlarda da partnerinizi tek sohbet konusu haline getirmeyin. Elbette yaşadıklarınızı, dertlerinizi paylaşmak sizi rahatlatacaktır. Fakat her şey dozunda sağlıklıdır. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden onunla ilgili çok konuşmaya başladığınızda sizi uyarmalarını isteyebilirsiniz.
İLGİNİZİ FARKLI ALANLARA YÖNLENDİRİN
Partneriniz hayatınıza girmeden önce kimdiniz, neler yapmaktan hoşlanırdınız? Belki yürümeyi severdiniz belki şarkı söylemeyi belki de piknik yapmayı. Şimdi yeniden siz olma imkanını kendinize verin. Diyelim ki daha önce hiçbir uğraşınız yoktu o halde şimdi yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Yaşamınıza yenilikler katın.
SADECE KENDİNİZİ KONTROL EDİN
Bağımlı bir kişilik olmak kendi hayatını yönetememek ancak partnerinizin hayatını yönetmeye çalışmakla ilişkilidir. Sürekli onu değiştirmeye çalıştınız, sizinle vakit geçirmemesine neden olabilecek sebepleri de kontrol altına almaya çalışıyordunuz. Tüm bunları bir kenara bırakın ve ilk önceliği kendinize verin.
UNUTMAYIN, EVLENSENİZ DE O DEĞİŞMEYECEK
Unutmayın ki kimse evlenince değişmez ve kimseyi değiştirme gücüne sahip değiliz. Evlenseniz de sorunlarınız devam edecekti o değişmeyecekti. Yani şunu bilin ki devam etseniz de ya zaten ayrılacaktınız ya da sürekli olarak çok mutsuz olacaktınız. Eğer ki hâlâ bu döngüden çıkmak sizin için çok zorlayıcıysa bir uzmandan bağımlılık probleminizle ilgili destek alabilirsiniz. Unutmayın siz kendinize değer vermezseniz bir başkası asla değer vermez.