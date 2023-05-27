Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Sorun sosyal medya değil özen göstermemek!

İlişkilerde sosyal medya özellikle bir güven unsuru haline geldi. Partnerler birbirlerinin sosyal medyalarını, takipçilerini, hareketlerini, beğenilerini sürekli bir takip durumunda olabiliyor. Bu da çiftlerin sürekli birbirleri üzerine bir kontrol mekanizması oluşturmasına neden oluyor. Bu durum da partnerlerin ya sorun çıkmasın diye sorun olan şeylere bile sessiz kalmalarına ya da sürekli kontrol bağımlılığı haline dönüşmelerine neden oluyor.

Sosyal medya kullanımı çiftler arasında güven sorunu yaratabildiğinden ötürü dolaylı bir yolla da kıskançlık krizleri yaşatabiliyor. Bu durum da kişilerin birbirlerini sıkıyönetimle kontrol etme ihtiyacına neden olabiliyor. Bununla birlikte de kişiler birbirlerinin sosyal medya şifrelerini isteyebiliyor, istenmeyen fotoğraf ve kişileri sildirmeye çalışıp istediği uygulanmazsa da çatışma çıkartabiliyorlar. Bununla birlikte ilişkide zarar gören bireysel sınırlarla birlikte ilişki çok büyük oranda zararlar almaya başlıyor.

PARTNERİ İLGİLENDİREN PAYLAŞIMLARA DİKKAT Eğer ki sosyal medyada partnerinizi de ilgilendiren bir paylaşım yapacaksanız partnerinize bu durum sorulmalıdır. Partnerinizin belki hoşuna gitmeyen bir fotoğrafı onun izni olmadan koymanız onun sınırına gireceğinden ötürü problemler ortaya çıkabilir. YAN YANA İKEN KAPATIN BİLDİRİMLERİ Sosyal medya görünen zararlara sahip olduğu gibi elbette ki yararlı şekilde kullanıldığında olumlu etkilere de sahip olabilmektedir. Sosyal medyanın ilişkilere zarar vermemesi için özellikle partnerlerin birbirleriyle aktif zaman geçirdikleri esnada tamamen sosyal medyadan uzak kalmaları gerekmekte ve öncelikleri birbirleri olmalıdır. Sosyal medyanın aktif bildirim sistemi bu durumu zorlamaya başlıyorsa da partnerler birbirleri yanındayken internetlerini kapatmalıdır.