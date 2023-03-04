Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Teslim olmak yok





4- DİKKAT ÇALIŞMALARI

Atak sırasında zihinden hep felaket senaryoları geçmektedir. Bu felaket senaryolarından zihni uzaklaştırmak için göz illüzyonu denilen bir resmi veya deseni bir başka şeye benzetme çalışmaları yapılabilir. Örneğin, atak sırasında dışarıda iseniz bulutlara bakarak, bulutların şeklini bir nesneye benzetmeye çalışmak gibi.



5- DUYGULARA DİKKAT

Panik atak, kişinin bilinçaltında yaşadığı çatışmaların belirli bir şekilde dile getirilmeye çalışılmasıdır. Bundan ötürü kişi, panik atak yaşadığında kendine bu durumun yanlış bir alarm olduğuna dair telkinde bulunmalıdır. O an hissettiği duyguları, zihninden geçen düşünceleri, fiziksel belirtilerin sesli olarak tekrar edilmesi, atağa sebep olan duygu ve düşüncelerin söylenerek, duyarsızlaşarak atağın yok olması sağlanır. Örneğin, panik atak sırasında kişinin zihninden "öleceğim" düşüncesi geçer ve yoğun bir korku yaşar. Panik atak sırasında ise kişi yaşadığı bu duygu ve düşünceyi, bu korku ve kaygı geçene dek duyarsızlaşana kadar tekrarlayabilir.



6- TETİKLEYEN NEDİR?

Panik atakların hangi ortamlarda, hangi durumlarda, zihinden geçen hangi düşüncelerle ortaya çıktığının kaydedilmesi, kişide hem farkındalık sağlamada hem de atakların ne zaman ne şekilde geleceğini öngörerek daha kontrollü olunmasını sağlayıp atakları azaltır.



7- ALTIN KURAL: 3-3-3

Atak sırasında, kaygılı olduğunuz o anda; etrafta bulunan üç şeyin ismini söyleme, duyulan üç sesi söyleme, vücudun üç bölümünü oynatma, kişinin sakinleşmesine yardımcı olur.