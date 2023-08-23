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Kolajen ihtiyacının tamamını karşılıyor! Tükettiğiniz anda etki etmeye başlıyor

Kemikler için olmazsa olmaz yapı taşı olarak bilinen kolajen, vücutta azalmaya başladığında birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Kolajen, vücudun ihtiyaç duyduğu proteinin %30'unu karşılar. Yaşlanmayla birlikte azalan kolajenin, dışarıdan besin ve takviyeler yoluyla alınması gerekir. Uzmanlar, kolajen deposu besinleri sıraladı. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden kolajen deposu besinler...

Giriş Tarihi: 23.08.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 14:25
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Kolajen ihtiyacının tamamını karşılıyor! Tükettiğiniz anda etki etmeye başlıyor

Düzenli tüketildiğinde vücudun kolajen ihtiyacını karşılayan besinler aynı zamanda yaşlanmaya da dur diyor. Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldıran bu besinler, cilt sağlığından kemik sağlığına birçok alanda fayda sağlıyor.

BALIK:

Somon, sardalya, uskumru gibi soğuk su balıkları, kolajen üretimini destekleyen omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.

KIRMIZI ET VE TAVUK:

Tavuk eti, kolajen sağlayan amino asitler içerir. Kırmızı et, bilinen en güçlü kolajen kaynaklarından biridir.

KIRMIZI BİBER:

C vitamini içeriği yüksek olan kırmızı biber, kolajen üretimini destekleyen bir antioksidandır.

YUMURTA:

Yumurta sarısı, saç ve cilt sağlığı için önemli olan biotin gibi besin maddeleri içerir.

KIRMIZI MEYVELER:

Çilek, böğürtlen, yaban mersini gibi kırmızı meyveler, antioksidanlar ve C vitamini açısından zengindir.

NAR:

Nar, ellajik asit adı verilen bir bileşen içerir ve kolajen yıkımını azaltmaya yardımcı olabilir.

ISPANAK:

Ispanak, demir ve C vitamini gibi besin maddelerini içerir. C vitamini, kolajen üretimi için gereklidir.

KIRMIZI TURP:

Kırmızı turp, silika adı verilen bir mineral içerir ki bu da cilt sağlığı için faydalıdır.

BADEM:

E vitamini ve magnezyum açısından zengin olan badem, cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

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