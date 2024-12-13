Kolaylık mı tehdit mi? Yapay zekaya dava açıldı: "Çocuğuma zarar veriyor..."

ABD’de bir aile, yaptığı önerilerle otizmli oğluna zarar verdiği gerekçesiyle yapay zeka uygulaması hakkında dava açtı.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:40 PAYLAŞ ABONE OL

The Washington Post gazetesinin haberine göre, Texas'ta bir aile, yapay zeka temelli konuşma uygulamasının sohbet botlarıyla konuşan 17 yaşındaki otizmli oğlunda, fiziksel ve davranışsal 'gariplikler' tespit etti.

Çocuklarının telefonuna bakan aile; yapılan sohbetlerde botların, ailesinin ekran süresi kısıtlandığı için üzgün olan çocuğa sahip olmayı hak etmediği yanıtını verdiğini gördü. Ailenin ekran görüntüsü aldığı mesajlarda; yapay zekanın çocuğa, üzüntüyle başa çıkmak için kendisine zarar verecek davranışlarda bulunmasını önerdiği belirlendi.