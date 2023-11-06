Kolesterol bu hastalığın riskini üç kat artırıyor!

Nöroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzde toplumdaki yaş ortalamasının artması sonucunda nüfus artışına paralel olarak nörolojik hastalıkların da giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Akbaş, "Toplum sağlığını tehdit eden yaygın hastalıklar için önlemler almak ve kişileri bu hastalıklara karşı bilgilendirmek önemlidir. Yaşla birlikte artan hastalıkların başında Alzheimer hastalığı gelmektedir. Alzheimer'ın erken tanınması ve erken tedavi olanaklarına erişimin artması gerekmektedir" diye konuştu.

"YENİ ŞEYLER ÖĞRENİLMELİ"

Hastalığın oluşumuna ve belirtilerine değinen Uzm. Dr. Akbaş, "Alzheimer beyin hücrelerinde azalma, hücreler arası bağlantıların bozulması ve bazı zararlı metabolik atıkların birikmesi sonucunda oluşur. En erken belirti hafıza ile ilgili olan unutkanlık, kişilik ve davranış değişiklikleri, öğrenme ve plan yapmada zorluk, yön bulmada güçlük, şüphecilik, uyku, yeme ve tuvalet alışkanlıklarında değişim, geç evrede yürüme güçlüğü, yutma güçlüğü ve kilo kaybıdır. Yaş ve genetik yatkınlık en büyük risk faktörleridir. Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, şeker, yetersiz fiziksel aktivite hastalığın oluşumunu üç kat artırır. Risk faktörlerinin tedavi edilmesi, sebze ve meyve, balık tüketimini artırma, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, yeni şeyler öğrenmeyi artırmak gerekir" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ"

Psikolojik desteğin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Akbaş, "Hasta yakınlarını bilinçlendirme ve erken görüntüleme yöntemleri, hastalıkla mücadelede önemlidir. Çoğu durumda hastalar kadar yakınları da hastalıkların getirdikleri zorluklarla yıpranır, bu yüzden onlara psikolojik destek gerekir. Halen ülkemizde Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşam stillerini artıracak donanımlı daha fazla merkeze ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.