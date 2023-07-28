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Kolesterolü kökten çözüyor! Damarlardaki yağı hızla yakan mucize tohum

Damarlardaki yağ birikimi kolesterol olarak adlandırılıyor. Kalp damar sağlığını doğrudan etkilediği için ihmal edilmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Uzmanlar, kolesterolün düşmesi için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Buna göre, özellikle sık sık kekik tüketen kişilerin kolesterol seviyelerinin dengelendiği belirtiliyor. İşte kekik dışında, kolesterolü dengeleyen besinler...

Giriş Tarihi: 28.07.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 14:48
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Kolesterolü kökten çözüyor! Damarlardaki yağı hızla yakan mucize tohum

ZENCEFİL:

Zencefilin antioksidan özellikleri, kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olabilir. Haftada bir kez zencefil tüketildiğinde vücuttaki enfeksiyonu bitiriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor.

SARIMSAK:

Sarımsak, kolesterol düşürmede yardımcı olduğu düşünülen bileşikler içerir. Sarımsak, kalp ve damar sağlığına olumlu etkileriyle bilinir. Kan basıncını düşürebilir, kan pıhtılarını azaltabilir ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde kalp hastalıklarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

KURKUMİN (ZERDEÇAL):

Zerdeçalın ana aktif bileşeni olan kurkumin, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kolesterol düzeylerini olumlu yönde etkileyebilir.

KIRMIZI BİBER:

Kırmızı biber, içerdiği kapsaisin sayesinde kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

TARÇIN:

Tarçın, kan şekerini ve kolesterolü düzenlemeye yardımcı olabilecek özelliklere sahip olabilir.

NANE:

Nane, kolesterolün dengelenmesine ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

KEKİK:

Kekik, antioksidanlar açısından zengin olup kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

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