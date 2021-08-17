Kolon kanseri belirtilerine dikkat!

Çeşitli çevresel ve genetik faktörlerin kolorektal kanser gelişim riskini artırdığını ifade eden Soyer, "Sigara içilmesi, kırmızı et tüketimi, ileri yaş, obezite, diabetes mellitus veya insülin direnci varlığı, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi inflamatuvar bağırsak hastalıkları kolon kanseri riskini artırırken düzenli fiziksel egzersiz, taze sebze ve meyve ile beslenme ve lifli gıda tüketimi koruyucu etki göstermektedir" dedi. Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, kolon kanserinin en sık görülen belirtisinin dışkılama alışkanlığında görülen değişiklik olduğunu kaydetti. (ishal ya da kabızlık, dışkı çapında incelme, tam boşalamama hissi). Soyer, rektal kanama, karın ağrısı, demir eksikliği anemisi, kilo kaybının görülebilecek diğer belirtiler olduğunu söyledi.

50 YAŞ VE ÜZERİNE DÜZENLİ KOLON KANSERİ TARAMASI YAPILMALI

"Kolorektal kanserlerin yüzde 95'i poliplerden kaynaklanmaktadır" diyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer şu bilgileri verdi:

Polip, bağırsağın iç yüzeyinde et beni şeklinde yer alan oluşumlardır. Adenomatöz polipler tümörleşme potansiyeline sahip olup erkeklerin yaklaşık yüzde 30'unda ve kadınların yüzde 20'sinde görülür. Bu poliplerin endoskopik olarak çıkarılması ile tümöre ilerlemesi engellenmiş olur. Yaş ilerledikçe polip görülme sıklığı artmaktadır. Bu nedenle 50 yaşın üzerine düzenli kolon kanseri taraması önerilmektedir. Ailede kolon kanseri varlığında taramanın daha erken başlaması gerekebilir."

BU BELİRTİLER DİKKAT

Değişen bağırsak alışkanlıklarının tipik bir belirti olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, bu belirtilerin detayını şöyle açıkladı:

"İshal ya da kabızlık, bağırsakların tamamen boşalmaması hissi ve sık dışkılamaya çıkmak, dışkıda (çok açık ya da koyu renk) kan görme, dışkının her zamankinden daha ince olması, sıklıkla gaz sancısı ve krampları ya da doluluk ve şişkinlik hissi, nedensiz kilo kaybı, sürekli kendini yorgun hissetme, mide bulantısı ve kusma." Çoğunlukla, bu belirtilerin kanserden kaynaklanmadığını da söyleyen Soyer, "Diğer sağlık problemleri de aynı belirtileri gösterebilir. Bu belirtileri olan herkes teşhis ve tedavi edilmek için olabildiğince erken bir şekilde doktora başvurmalıdır. Genellikle, kanser erken evrelerde ağrıya neden olmaz. Doktora gitmek için, ağrıyı beklememek çok önemlidir" diye konuştu.