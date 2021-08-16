Koronavirüs aşısında yeni grup...

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne gençlere aşılanması süreci başladı.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 16.08.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 15:44

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne gençlere aşılanması süreci başladı. Kırklareli'nde yaşayan 15 yaş ve üzeri olan gençler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Uzun zamandır aşı olmayı bekleyen Ali Ayvacı "Uzun zamandır aşı yaşının inmesini bekliyordum. Bizim için çok daha güzel oldu, okullar açılacağı için sıra bize geldi aşımı oldu. Aşıya güveniyorum. Korona hastalığına yakalansam bile aşı sayesinde daha hafif atlatacağım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi. Geçen yıl okuluna gidemeyen 16 yaşındaki Emirhan Kırık, bu sene aşı sayesinde okula gideceğini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.