“Koronavirüs hastalıklarında kalbin etkilenip etkilenmediğini takip etmek çok önemli”

Uzm. Dr. Özgür Öz, korona virüs enfeksiyonlarının kalbi direkt ve dolaylı olmak üzere iki şekilde etkileyebileceğini belirtti. Korona virüs enfeksiyonlarının kalbi direkt olarak etkileyen konuları anlatan Uz. Dr. Öz, "Kalp kaslarını ve kalp zarlarını inflamatuar olarak etkileyerek buralarda iltihap oluşturabilir. Kalp kası iltihabına miyokardit, kalp zarı iltihabına da perikardit diyoruz. Bunlar zaman zaman hayati risk oluşturacak seviyeye kadar gelebilirler. Kalp kası iltihabında, kalp kasları kanı yeterince pompalayamadığında kalp yetmezliğine, kalp zarı iltihabında da kalp zarı etrafında su toplayarak zaman zaman tansiyon düşüklüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve dolaşımı bozacak şekilde su toplanmasına neden olabilir. O yüzden korona virüs hastalıklarında kalbin etkilenip etkilenmediğini takip etmek çok önemli. Kişilerde nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, halsizlik gibi durumlar olursa korona virüsün kalp zarına ya da kalp kasını etkileyip etkilemediğini araştırmak gerekebilir. Bir de korona virüs özelinde pıhtılaşmaya olan yatkınlığın arttığını biliyoruz. Bu da kalp damarlarını tehlikeye atabilir, kalp krizi gibi sebeplere neden olma potansiyeli vardır. Konuyla ilgili çok ciddi bir klinik bilgi olmasa da bu gözlemsel bir görüş, veri olarak sunabiliriz" dedi.

"KALP YETMEZLİĞİ VE KALP DAMAR HASTALIĞI OLAN KİŞİLERDE AŞILAMAYA ÖNEM VERİYORUZ"

Korona virüs enfeksiyonlarının kalbi dolaylı etkilemesinden bahseden Dr. Özgür Öz, "Korona virüs özelinde değil, bu tüm enfeksiyonların sonuçlarıdır. Enfeksiyonlarda iltihap olur, vücut stresi artar. Enfeksiyonlarda ateş olur. Yine enfeksiyonların bir takım hemodinamik değişikliklere sebep olduğunu biliyoruz. Vücudun her bir derece ısısının artması kalp hızını 20 artırır. Dolayısıyla kırılgan kişilerde, kalp yetmezliği olanlarda, kalp damar hastalığı olanlarda, kalp damar hastalığı kritik seviyede olanlarda bu tür problemler; gerek boğaz enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, bildiğimiz gribal enfeksiyonlar ve korona virüs enfeksiyonları hepsi benzer şekilde dolaylı etki göstererek kalp yetmezliğini artırabilir, kalp krizini tetikleyebilir, ritim bozukluklarını tetikleyebilir. O yüzden biz bu kırılgan kişilerde, kalp yetmezliği ve kalp damar hastalığı olan kişilerde aşılamaya önem veriyoruz. Biz yıllardır hep influenza dediğimiz grip aşısını bu tür hastalarımıza her zaman önerdik. Korona virüs hastalığının da hem kalbi direkt etkilemesi hem de dolaylı etkilemesi nedeniyle aşılamayı özellikle önemsiyoruz ve öneriyoruz" diye konuştu.