Koronavirüs mü influenza mı? Hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat

SABAH ROZA - ÖZEL

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Koronavirüs ve influenza RNA virüsü olduğu için ikisinin de benzer ve ortak yanları vardır. Özellikle koronavirüste en son yaşanan Omicron varyantı tamamen influenza yani grip virüsü gibi dolaşıyor. Bu nedenle koronavirüste Omicron varyantı mı yoksa influenza dediğimiz grip virüsü mü biraz ayırt etmek zorlaşıyor. Çünkü bildiğimiz koronavirüste tat ve koku kaybı oluyordu. Özellikle Delta varyantında bu görülüyordu ama Omicron varyantında tat ve koku kaybı çok fazla yok. Tamamen baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırık, ateş, kas ağrısı, öksürük ve boğaz ağrısı olabiliyor. İnfluenza dediğimiz grip virüsüyle semptomları birebir aynı." dedi.

"Yaş grubu olarak özellikle çocuklardan yaşlı grubuna kadar tutabiliyor. Risk grubunda hastaneye yatışlar, yoğun bakım ve ölüm olayları her ikisinde de görülebiliyor."

Geçtiğimiz yıl influenza vakalarını çok görmüyorduk, bu yıl sık görülmesinin sebebi nedir?

Domuz gribi hepimizin bildiği gibi influenza virüsüdür. Grip virüsünün değişik bir varyantıdır. Geçen yıl görmedik ama RNA virüsü olduğu için bulaşma yolu koronavirüs ile tamamen aynıdır. Solunum yoluyla ağız ve burundan hapşırık ya da aerosol dediğimiz damlacıklar yoluyla bulaşır. Bu nedenle geçtiğimiz dönemlerde özellikle kapanma dönemlerinde, sokağa çıkma yasağı varken sosyal mesafeye uyduğumuz, maske takıp hijyene dikkat ettiğimiz dönemlerde bulaşma koronavirüste olduğu gibi bu virüs de de azaldı. Geçen yıl dikkat ederken bu yıl sosyal mesafeye uymama, maske takmama ve hijyen gibi bir takım kurallara uymadığımız zamanlarda özellikle kasım, aralık ayı gibi başlayıp nisan ayına kadar devam eden influenza ve domuz gribi vakalar tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyada da görülmektedir. Bu yıl acillerde çok ciddi sayıda influenza virüsü, soğuk algınlığı, domuz gribi ve normal gribal enfeksiyon semptomlarında kısmi bir artış var.

Domuz gribi öldürücü müdür?

Evet, domuz gribi bir influenza virüsüdür. Riskli olan gruplarda hastaneye yatışlar ve özellikle domuz gribinin akciğerlere ilerlemesi yoluyla ve zatüre oluşturması sonucunda solunum yetmezlikleri, kalp yetmezlikleri ve ölümlere neden olabilir.

Hangi risk gruplarında domuz gribi daha risklidir?

Özellikle bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş çocuklar, prematüre doğan bebekler, 65 yaş üstü vatandaşlar, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik karaciğer hastalığı ve hematolojik rahatsızlıkları olan bireylerde, dalağı alınmış bireylerde ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlarda ciddi anlamda yoğun bakıma yatışlar ve ölümler görülebiliyor

Domuz gribi ve korona tedavisi arasında farklılık var mıdır?

Genel itibariyle her ikisinin de tedavisi olmamakla birlikte, semptomatik tedaviler yapılmakta. Örneğin sıvı kaybı varda sıvı veriyoruz, ateş varsa ateş düşürücüler veriyoruz gibi. Domuz gribi ve korona virisü etkileyen bir ilaç, özellikle geç dönemde uygulanmamaktadır. Semptom ne ise onun tedavisi uygulanmaktadır. Erken teşhis ikisinde de çok önemli. Karantina süreci sonrası semptomatik tedaviler yapıldığında hastaneye yatış ve vefat oranları düşmektedir.

Domuz gribi kaç güne kadar bulaşıcıdır?

Ortalama 7-10 gün arası bulaştırıcılık olabilir. Ama önemli olan, semptomlar başlamadan 48 saat öncesinden etrafa solunum yoluyla bu virüs bulaştırılabilir. Bu nedenle domuz gribi olan herhangi bir birey etrafa bulaştırmamak için en az 5 ile 7 gün evde izole olması lazım. Özellikle çocuklarda bu gibi durumlarda okula gitmemelerini öneriyoruz. Çocukların bol sıvı ve vitamin desteği almalarını öneriyoruz. Yedinci günden sonra domuz gribi, eğer bir komplikasyon, hastaneye yatış veya herhangi bir risk grubu yok ise 7 günün sonunda bulaştırıcılık bitiyor.

Domuz gribinin herhangi bir aşısı var mı?

Domuz gribi bir influenza virüsü olduğu için grip aşıları etki etmektedir. 6 ay ve üzerindeki çocuk ve yetişkinlere grip aşısı yapılabiliyor. Özellikle risk grubunda olan kişilere grip aşısı yapılması öneriliyor.

Grip aşısı ile koronavirüs aşısı aynı anda yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Hem influenza hem de koronavirüs aşıları ölü aşılar olduğu için aynı gün de yapılabilir. Herhangi bir sakınca yoktur.