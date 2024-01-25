Koronavirüsten 20 kat ölümcül! DSÖ’yü alarma geçiren virüs

MASKE, MESAFE VE HİJYENE DİKKAT Varyantlara karşı geliştirilen aşıların ülkemizde bulunmadığını bu nedenle önlemlerin çok daha önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Topkaya, "Bulaşıcılığı çok artmış olan yeni varyant ve diğer solunum yolu virüslerinden korunmak için maske, mesafe, kalabalık ortamlardan kaçınma, el hijyeni, hastaların izolasyonu gibi pandeminin başında daha sıkı uyduğumuz önlemleri yeniden hatırlamak ve günlük hayatımızda uygulamakta yarar var" diye konuştu.

YENİ VARYANTLAR ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR Tüm dünyada Kasım 2023'ün ortalarından itibaren Kovid-19 vakalarının dikkat çekici şekilde arttığına işaret eden Prof. Dr. Topkaya, "Genetik olarak değişikliğe uğramış virüse "varyant" diyoruz. Bulaşıcılığı ve hastalandırma özelliği artmış, laboratuvar testlerinden ve ilaçların etkisinden kaçabilen varyantlara ise "endişe uyandıran varyantlar deniyor. Kovid-19 etkeni olan bu endişe uyandırıcı varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.





BULAŞICILIKLARI DAHA YÜKSEK

Prof. Dr. Topkaya, güncel dolaşımdaki JN1 varyantının diğer solunum yolu virüslerinden bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu belirterek "Grip için hastalığın erken saptanması durumunda etkili olan bir ilaç bulunmaktadır ve ilaca erken başlanması hastalığın hafif seyretmesini sağlamaktadır. Oysa ki Kovid-19 için etkili bir ilaç yoktur. Bu nedenle hem grip hem de Kovid-19 dan kaçınmak için en önemli yöntem korunmadır"dedi.



ŞİKAYETLER ALTTA YATAN HASTALIĞA GÖRE ARTABİLİYOR

Prof. Dr. Topkaya, güncel varyant ile oluşan belirtileri şöyle sıraladı: Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve terleme gibi griple benzer şekilde yaşanıyor. Hastaların çoğunda klinik tablo hafif seyirli olmakla birlikte bu durum hastanın altta yatan hastalığı olup olmaması ve bağışıklık durumuyla yakından ilişkili" dedi.