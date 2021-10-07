Kotları kirli sepetinden çıkarın! Denim pantolonları ne zaman yıkamalısınız?

Bazı giyim eşyalarının (örneğin, iç giyim ve spor kıyafetleri) bir kullanımdan sonra açıkça iyi bir şekilde yıkanması gerekirken, diğer parçalar biraz daha uzun süre gerektirir. Bununla birlikte, temizlik söz konusu olduğunda, kot pantolonlar muhtemelen en çelişkili bilgilere sahip kıyafettir. Çoğumuz iyi bir kot pantolonu severiz, ancak onları ne sıklıkta yıkamanız veya yıkamamanız gerektiği konusunda asla anlaşamıyoruz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:14

Ciddi kot meraklıları ile konuşursanız, size kot pantolonunuzu asla yıkamamanızı söylerler ki bu da şüpheli bir tavsiye gibi görünüyor. Ancak kot yıkamalarımızı neden uzatmak istediğimiz anlaşılabilir: Çevre için daha iyidir, kotların daha uzun süre yeni görünmesini sağlar ve belki de en önemlisi, çamaşır miktarını azaltır. Peki kot pantolonunuzu gerçekten ne sıklıkla yıkamanız gerekiyor? Denim bakımını azaltmak için Real Simple, temizlik uzmanları, çamaşır yıkama uzmanları ve moda stilistlerinden bazı tavsiyeler aldı.

" KUMAŞ SPREYİ KULLANIN" Çamaşır temizlik ürünleri satan bir markanın kurucusu Gwen Whiting ve Lindsey Boyd: "Denim, ortalama tişörtünüzden daha kalın bir malzeme olduğundan, yıkamalar arasında daha fazla gecikme ile kurtulabilirsiniz. Yaklaşık 10 veya daha fazla kez giyebileceğinizi tahmin ediyoruz. Giymeler arasında, kokuları gidermek ve taze, temiz bir çamaşır kokusu eklemek için kot pantolonunuzu bir kumaş spreyi ile tazeleyebilirsiniz" Özel stilist Nicole Russo: "İnsanlar kotlarını çok sık yıkama hatasına düşüyorlar. Onları ne kadar az yıkarsanız o kadar iyi, özellikle herhangi bir elastanlı denim (streç kot) daha az yıkanmalıdır. Kotunuzu yıkadığınızda, onu darbelere maruz bırakmış oluyorsunuz ve her döngü kumaşı bozuyor. Ne yaparsanız yapın, kotları sıcak suda yıkamayın ve asla kurutucuya koymayın, özellikle de elastik yapıya sahip olanları. Bu aynı zamanda kotların esnekliğini kaybetmesinin ve sarkık popoya sahip olmanızın veya sürekli olarak yukarı çekmeniz gerektiği anlamına gelir."

"BEŞ KERE GİYDİKTEN SONRA SOĞUK SUYLA YIKAYIN" Kişisel moda stilisti Lana Blanc: "Suyun, kotlarınızı ne kadar çok yıkarsanız, görünümü üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Deniminizin görünümünü korumaya çalışıyorsanız, yalnızca kokmaya başladığında yıkamanız gerekir. Kulağa iğrenç geldiğini biliyorum ama giydikten sonra kotta bulunan mikroplar (cilt hücreleri, doğal yağlar vb.) zararsızdır ve sık yıkamayı gereksiz kılıyor." Moda stilisti Venk Modur "Bir kotun yıkanması gereken miktar, temizlediğiniz kotun türüne bağlıdır. Ham denim ve sanforlu denim, ilk kuru temizlemeden önce üç ila dört ay giyilerek yalnızca kuru temizleme yapılmalıdır. Taşlanmış veya asitle yıkanmış da dahil olmak üzere klasik kot pantolonlarınıza gelince, soğuk suyla yıkamanızı ve yaklaşık beş kullanımdan sonra havayla kurutmanızı öneririm. Genellikle elastan, likra veya poli-pamuk elyaflarla karıştırılan karışımlı denim kotlar, kullanıldıkları süre boyunca genişleyip şekillerini kaybettikleri anda onları yıkamanızı tavsiye ederim."