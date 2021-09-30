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Kovid'i ağır geçirenlerin sağlık durumları 9 ay izlendi! İşte sonuçlar...

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19'u ağır geçiren hastaları izlemek için 9 ay önce kurduğu Kovid Takip Merkezi verilerini SABAH'a açıkladı. Kovid sonrası en çok görülen semptomlar nefes darlığı, halsizlik, efor kapasitelerinde azalma, saç dökülmesi, baş ağrısı ve tat alma bozuklukları olurken bazı vakalarda da sinir tutulmaları, minör depresyon, kalp kapakçıklarında bozulma ve omurgada iltihaba neden oldu. Kovid-19'dan en çok 50 yaş üstü kalp, hipertansiyon ve şeker hastalarının gençlerde ise obezite hastalarının daha fazla etkilendiği vurgulandı.

BURAK ÇELİK
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Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 10:47
KOVİD’İ AĞIR GEÇİRENLERİN SAĞLIK DURUMLARI 9 AY İZLENDİ

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Kovid Takip Merkezi Uzmanı Dr. Canan Emiroğlu, "Eylül ayına kadar 572 hasta merkezimize başvurdu. 1,3 ve 6 ay arayla takiplerini gerçekleştiriyoruz. Tedavileri toplam iki yıl sürecek. Kronik hastalığı ve otoimmün rahatsızlığı olan hastaların biraz daha dikkatli takip edilmeleri gerekiyor. Kovid sonrası yaşadıkları rahatsızlıkları tespit edip ilgili branşa gönderiyoruz. En çok yönlendirmeyi Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıklarına yaptık." dedi.

ERKEN TESPİT EDİLİYOR

Kovid takip merkezleri sayesinde hastaların sağlık durumlarının belirli periyotlarla kontrol edildiğini söyleyen Emiroğlu, "Kovid, milyonları etkileyen bir hastalık. Hastalığı yatarak atlatanlarda da bir süre sonra çeşitli semptomlar görülebiliyor. Takip altında olan kişilerin kontrollerine aksatmadan gelmeleri büyük önem taşıyor. Erkenden tespit edildiğinde tedaviyle iyileşme şansı daha fazla oluyor. Bir hastamızın akciğerine pıhtı attığını tespit etmiştik, diğer bir hastada da virüsün omurgada iltihaba neden olduğunu belirlemiştik. Gençlerde ise Kovid sonrası tat ve koku alma bozukluğu nedeniyle kilo kayıplarının olduğunu gördük. Bu merkez sayesinde dikkatli takip sağlandığında tedavileri yapılıyor ve zaman içerisinde hastalar düzeliyorlar" ifadelerini kullandı.

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