Kovid'i ağır geçirenlerin sağlık durumları 9 ay izlendi! İşte sonuçlar...

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Kovid Takip Merkezi Uzmanı Dr. Canan Emiroğlu, "Eylül ayına kadar 572 hasta merkezimize başvurdu. 1,3 ve 6 ay arayla takiplerini gerçekleştiriyoruz. Tedavileri toplam iki yıl sürecek. Kronik hastalığı ve otoimmün rahatsızlığı olan hastaların biraz daha dikkatli takip edilmeleri gerekiyor. Kovid sonrası yaşadıkları rahatsızlıkları tespit edip ilgili branşa gönderiyoruz. En çok yönlendirmeyi Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıklarına yaptık." dedi.

ERKEN TESPİT EDİLİYOR

Kovid takip merkezleri sayesinde hastaların sağlık durumlarının belirli periyotlarla kontrol edildiğini söyleyen Emiroğlu, "Kovid, milyonları etkileyen bir hastalık. Hastalığı yatarak atlatanlarda da bir süre sonra çeşitli semptomlar görülebiliyor. Takip altında olan kişilerin kontrollerine aksatmadan gelmeleri büyük önem taşıyor. Erkenden tespit edildiğinde tedaviyle iyileşme şansı daha fazla oluyor. Bir hastamızın akciğerine pıhtı attığını tespit etmiştik, diğer bir hastada da virüsün omurgada iltihaba neden olduğunu belirlemiştik. Gençlerde ise Kovid sonrası tat ve koku alma bozukluğu nedeniyle kilo kayıplarının olduğunu gördük. Bu merkez sayesinde dikkatli takip sağlandığında tedavileri yapılıyor ve zaman içerisinde hastalar düzeliyorlar" ifadelerini kullandı.