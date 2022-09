Kraliçe artık özgür: Ben sıkı çalışmayla ve kurallara bağlılığımla buraya geldim

Serena Williams, emeklilik kararı sonrası ilk kez gazetecilerin karşısında idi: "Artık tünelin sonundaki ışığa ulaşmak için sabırsızlanıyorum." Işığın anlamını sorulunca cevabı net oldu: Özgürlük...



Vogue dergisinin bu ayki sayısı için bir makale kaleme alan ABD'li sporcu, hislerini anlatırken gayet samimi: "Çoğu kişinin emekli olmak için heyecanlandığını biliyorum, keşke ben de öyle olabilsem. Eşim Alexis Ohanian ile bu konuyu hiç konuşmadık. Annem ve babamla da konuşmuyoruz. Konu açıldığında da boğazım düğümleniyor ve ağlamaya başlıyorum."







41 yaşındaki Williams üç yaşından itibaren ablası Venüs'ün yanında kortlara gitmeye başlıyor. Bu yüzden hayatında tenisin dışında bir şey bilmiyor. Kendi hikayesini yazarken isyankar, statükoyu tanımıyor, oyunun kurallarını kendisi değiştiriyor. Tenis turnuvalarında kadınların, erkeklerle aynı ödülleri almadığını söyleyerek sert eleştiriler getirince İngiltere'de dönemin başbakanı Tony Blair devreye girerek, Wimbledon'da kadın ve erkeklerin ödüllerin eşitlenmesini sağlıyor. Doğum sonrası yaşadığı rahatsızlık sebebiyle sahaya catsuit (kedi kıyafeti) giyerek çıkıyor. Büyük tepki alınca bu kez alışılmışın dışında tütü etekle kortta yerini alıyor. ABD'li ünlü tasarımcı Virgil Abloh'un tütü eteği için Serena "Bununla oynamak çok eğlenceli" diyor. 2017'de çocuğunu acil sezeryanla dünyaya getirmek zorunda kalan Williams, doğum sonrası emboli oluşunca tekrar ameliyata alındı. Doktorlar, ölümden dönen ABD'li sporcuyu risk sebebiyle altı hafta gözetim altında tuttu. Serena hastaneden çıktıktan sonra, akciğer embolisi sebebiyle hastaneye ulaşamayıp ölen çok sayıda fakir kadın olduğunu söyleyip bu alanda çalışmaya başlıyor. Peki Serena tenis sonrası ne yapacak? Öncelik elbette kızı Olympia'da: "Onu okuldan alırken beni görünce yüzünün aydınlanmasını her zaman dört gözle bekliyorum. Olympia söz konusu olduğunda benim için hiçbir şey fedakarlık değil. Ona ayakkabılarını nasıl bağlayacağını, okumayı, bebeklerin nereden geldiğini ve Tanrı'yı öğretmek istiyorum. Tıpkı annemin bana öğrettiği gibi."



KARİYERİNİN EN TATSIZ ANI







Bu kadar büyük yıldızların elbette kariyerlerinde unutmak istedikleri günler de var. Doğum sonrasında ilk kez korta 2018 ABD Açık'ta çıkar. Finalde Serena'nın karşısında 20 yaşında ilk Grand Slam finalini oynayan Naomi Osaka vardır. Hakemle atışması sonrası Serena raketini kırar. Hakeme hakaret eder, "Erkeklere bu kadar sert çıkışmıyorsunuz" diye söylenir. Neticede maçı kaybeder, Osaka tarihe geçen bir şampiyonluk yaşar. Ancak tribünler Osaka'yı yuhalar. Serena, onu idol alan bir kızın büyük zaferini gölgelemiştir. Günler sonra hatasını anlar. O kadar büyük bir acı çeker ki, terapiye gider. Sonra Osaka'ya mesaj atar: "Gerçekten üzgünüm. Bir kadından, özellikle de siyahi bir kadın sporcudan ışığının alınmasını asla istemem. Seni her zaman büyük bir hayranın olarak izleyeceğim. Sevgilerimle..." Osaka'nın cevabını Serena'yı ağlatır: "Kimse kendisini senin savunduğun kadar savunmadı. Öncü olmaya ve yol göstermeye devam et." Serena'nın elbette bu agresif hali bir gün de oluşmadı: "Genç kızken koca bir stadyum tarafından yuhalandım. Vücut şeklim yüzünden utandırıldım. Cinsiyetim yüzünden eşit olmayan ödeme aldım. Kurallarla ilgili düşüncemi açıkladığım ve yüksek sesle söylendiğim için cezalandırıldım." Kadınlara yönelik genel bakış açısına da öfkelidir Serena: "Neden kadınlar tutkulu olduğunda 'duygusal', 'deli' veya 'mantıksız', erkekler yaptığında 'tutkulu' ve 'güçlü' olarak tanımlanıyor?"



ÇOCUKLAR HER İSTEDİĞİNİ YAPAMAZ!







İdealist babaları yüzünden ablası Venüs ile birlikte çok başarılı birer sporcu olan ama hayatını yaşayamayan Serena acaba kızı Olympia'yı nasıl yetiştirecek: "Küçükken arkadaşlarımın yaptıkları şeyleri yapmak isterdim ama tenis kortunda olmam gerekirdi. Şimdilerde ebeveynler 'Çocuklarınız ne yapmak istediklerine kendileri karar versin' gibi şeyler söylüyor. Ben sıkı çalışmayla ve kurallara bağlılığımla buraya geldim. Ben de Olympia'ya aynısını yapacağım. İlgisinin olduğu bir şeye, aynı babam gibi yönlendireceğim."



EŞİ KURDUĞU ŞİRKETTEN İSTİFA ETMİŞTİ



Serena Williams'ın 2017'den bu yana evli olduğu Alexis Ohanian, dünyaca ünlü tartışma portalı Reddit'in kurucusu. 2005'te kurduğu şirketten 2020 senesinde ırkçılığa dikkat çekmek için ayrılan teknoloji girişimcisi Ohanian, "Yerime siyahi birinin gelmesi şartıyla Reddit'ten ayrılıyorum. Bunu yapmazsam ileride kızıma cevap veremem" derken Serena Williams da, "Kızımız babası ile gurur duyacak" yorumunu yapıyordu.



VENÜS OLMASAYDI, SERENA OLMAZDI!







"Küçükken teniste pek de iyi değildim. Venüs'ün benden önce sahip olduğu tüm fırsatlar beni sinirlendiriyordu. Bu, beni daha çok çalışmaya itti. Venus'le, turnuvalara giderdim gezerdim, antrenman arkadaşı olurdum ve tabloda boş yer varsa oynardım. Dünyanın her yerinde onu takip ettim ve izledim. Maçı kaybettiğinde sebebini anlar, aynısının başıma gelmemesi için dikkat kesilirdim. Bundan dolayıdır ki sıralamada çok çabuk yükseldim. Benim zor yoldan öğrenmeme gerek kalmamıştı. Kendim kaybetmeden önce Venüs'ün kaybettiklerinden öğrenmiştim çünkü. Sanki onun maçlarını da oynuyormuş gibiydim. Onun gölgesinde yetişmemiş olsaydım bugün olduğum kişi olamazdım."



NET SERVETİ 260 MİLYON DOLAR



ABD'li tenisçi, 1995 yılında tenise başladı ve 27 yıllık kariyerine 23 Grand Slam şampiyonluğu sığdırdı ve net serveti 260 milyon dolar. Tenis kariyerinde katıldığı turnuvalardan 94,6 milyon dolarlık kazanç sağlayan Williams, 1999'da, 17 yaşındayken ilk ABD Açık Turnuvası'nı kazanmıştı. Forbes listesinde bugüne kadar en çok kazanan kadın atlet unvanını alan Williams, geçtiğimiz yıllarda bir girişim sermayesi şirketi kurdu. Serena Ventures, Mart 2022'de, başlangıç olarak 111 milyon dolarlık fon topladı.