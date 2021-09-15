Kraliyet ailesinden duygulandıran mesaj! Prenses Diana oğlu Prens Harry’nin doğum gününü unutmamış

Kraliçe ve Cambridge Dükü ve Düşesi, 37 yaşına giren Prens Harry için doğum günü dileklerini iletti. Kraliçe, resmi Twitter hesabından "Bugün Sussex Dükü'ne mutlu bir doğum günü diliyorum!" dedi.
39 yaşındaki Prens William ve eşi Kate Middleton, "Doğum günün kutlu olsun Prens Harry!" başlığıyla gülen bir Harry'nin fotoğrafını tweetlerken aynı şeyi izlediler. Prens Charles ve Camilla da sosyal medya platformuna şunları söyledi: "Sussex Dükü'ne bugün çok mutlu bir doğum günü diliyorum!"
"VERECEĞİ MESAJLAR KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU"
Prens Harry şu anda ABD'de, eşi Meghan Markle ve iki çocuğu Archie ve Lilibet ile California, Montecito'da 11 milyon sterlinlik bir malikanede yaşıyor.
Prens Harry, doğum gününde herhangi bir siyasi açıklama yapmak için bu fırsatı kullanmayı planlıyorsa dikkatli olması konusunda uyarıldığı biliniyor.
"EN BÜYÜK HEDİYE ANNESİNDEN GELMİŞTİ"
Ailenin yaşayan üyeleri, her ne kadar duygulandıran mesajlar verse de en duygulandıran hediye yine Prenses Diana'dan gelmişti.
Prenses Diana'nın 36 yaşında zamansız ve ani ölümü dünyayı şok etti, ancak kameralardan uzakta iki küçük çocuk da sevgili annelerinin yasını tutuyordu. 'Halkın Prensesi', olarak bilinen Diana, 1997'de Paris'te bir araba kazasının ardından trajik bir şekilde öldü. Fakat ölümü erken bile olsa iki oğluna olan sevgisinin sonsuza kadar süreceğini gösteren bir vasiyet yazdı ve doğumgünlerini es geçmedi.
Prenses Diana, ölümü halinde oğullarına neyin hediye edilmesi gerektiğini belirten bir vasiyet yazmıştı. Neredeyse tüm mal varlığının bugün 37. doğum gününü kutlayan Harry ile ikonik gelinliği de dahil olmak üzere William arasında paylaşılmasını istedi.
Raporlara göre Diana, mülkünün büyük bir kısmının, erkeklerin 25 yaşına geldiklerinde erişmelerini istediği bir vasiyet belirlemişti. Bununla birlikte, Diana'nın annesi ve kız kardeşi, eş yürütücüler ve mütevelli heyeti, ölümünden sonra mahkeme tarafından vasiyetnamesinin birkaç ayrıntısını değiştirmesine izin verildi. Her iki prens de 25 yaşında paylarını almak yerine, ikisi de 30 yaşına geldiğinde paylarına düşeni alması kararlaştırıldı.
"2014'TE OĞULLARINA İADE EDİLDİ"
Binlerce inciden, ipek katmanlarından oluşan ve tüm dünyada ikonik bir hale gelen Prenses Diana'nın gelinliği, dünya turunun ardından Harry'nin 30 yaşına girdiği yıl olan 2014'te oğullarına iade edildi. Daha önce kardeşi Earl Spencer tarafından bakılmıştı ve Galler Prensesi Diana Memorial Fund için para toplayan bir serginin merkezinde yer alıyordu.
En ünlü kraliyet modacılarından bazılarının arşivlerinden daha önce hiç görülmemiş öğelerin yanı sıra Ocak 2022'ye kadar sergilenecek.