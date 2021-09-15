Kraliyet ailesinden duygulandıran mesaj! Prenses Diana oğlu Prens Harry’nin doğum gününü unutmamış

Kraliçe ve Cambridge Dükü ve Düşesi, 37 yaşına giren Prens Harry için doğum günü dileklerini iletti. Kraliçe, resmi Twitter hesabından "Bugün Sussex Dükü'ne mutlu bir doğum günü diliyorum!" dedi.

39 yaşındaki Prens William ve eşi Kate Middleton, "Doğum günün kutlu olsun Prens Harry!" başlığıyla gülen bir Harry'nin fotoğrafını tweetlerken aynı şeyi izlediler. Prens Charles ve Camilla da sosyal medya platformuna şunları söyledi: "Sussex Dükü'ne bugün çok mutlu bir doğum günü diliyorum!"

"VERECEĞİ MESAJLAR KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU"

Prens Harry şu anda ABD'de, eşi Meghan Markle ve iki çocuğu Archie ve Lilibet ile California, Montecito'da 11 milyon sterlinlik bir malikanede yaşıyor.

Prens Harry, doğum gününde herhangi bir siyasi açıklama yapmak için bu fırsatı kullanmayı planlıyorsa dikkatli olması konusunda uyarıldığı biliniyor.