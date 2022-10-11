Kullanılamaz hale getiriyor: Sakın çamaşır makinesinde yıkamayın!

Çamaşır makineleri, birçok evde en çok kullanılan cihazlardan biri. İçinde yıkadıklarımız ise birbirinden farklı eşyaların zarar görmesine, çamaşır makinenizin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. İşte bir temizlik şirketinde CEO olan Deyan Dimitrov, çamaşır makinelerinde asla olmaması gerekenlerin bir listesini paylaştı.

"BALENLER VE KOPÇALAR ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ BOZUYOR"

Dimitrov, sütyenlerin çamaşır makinesinde öylece yıkanmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle sutyenlerdeki balenler ve kopçalar, çamaşır makinesinin tamburuna kaçarak çamaşır makinesinde geri dönülmez hasarlar bırakırken, diğer çamaşırlarda da yırtılmalara neden olabilir. Bunun için elde yıkama ya da bunun için özel çamaşır "sutyen topları" ile makineye atabilirsiniz.

Dimitrov, aynı zamanda ipek ve yün eşyaların da diğer kıyafetlerle birlikte yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi takdirde şekillerini kaybedebilir, diğer eşyaları kolaylıkla lekeleyebilirler. Bu nedenle yün ve ipeklerin elde yıkanmasının veya profesyonel bir temizlik yardımı alınmasının daha doğru olduğunu vurguluyor.