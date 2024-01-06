"Lekelere bir ayda veda edin" ibaresine kanıp bu hatayı yapmayın!

Son zamanlarda sahte ve uygunsuz kozmetik ürün kullanımına bağlı sağlık problemlerinde önemli artış gözlenmektedir. Bu ürünlerin bir kısmının sahte olduğu, bir kısmının da cilt için zararlı kimyasal maddeler (civa, kurşun, siyanür gibi) içerdiği tespit edilmiştir. Bu ürünler uygun şartlarda üretilmediği için içeriği tam olarak bilinemeyebilir. Ayrıca bu ürünlerin hazırlandığı şartlar hijyenik olmadığı için enfeksiyon riski de olabilmektedir. Ürünlere bulaşan mikrobik maddeler nedeni ile kullanıcılarda; deride kızarıklık, yanma, ağrı ve ateşle kendini gösteren enfeksiyonlar gelişebilir" diye konuştu.

"ALERJİK REAKSİYONLAR İLERLEYEN DÖNEMLERDE EGZAMAYA DÖNÜŞEBİLİR" Sahte ve uygunsuz kozmetik ürünü kullanımının önemli sağlık problemlerine yol açabileceğine de dikkat çeken Yıldız, "Uygunsuz kozmetik ürünlerin içeriğindeki kimyasal maddeler nedeni ile en sık kızarıklık, kaşıntı ile kendini gösteren alerjik reaksiyonlar da gözlenmektedir. Alerjik reaksiyonlar ilerleyen dönemlerde egzamaya dönüşebilir. Ürtiker (kurdeşen) de gelişebilir. Saçlı deride kullanıldığında saçlı deride alerjik reaksiyonlar, geçici ve hatta kalıcı saç kayıplarına da neden olabilirler.