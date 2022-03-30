Lenf bezi büyümesi ne zaman tehlikeli?

Vücudumuzun pek çok yerinde lenf bezleri bulunuyor. Çocuklarda lenfatik sistem 10 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor ve erişkinlere göre daha aktif çalışıyor. Lenf bezleri en sık baş-boyun bölgesinde olmak üzere; ensede, kulak önü ve arkasında, çene altında, koltuk altlarında, dirsekte, göğüs boşluğunda, karın içinde, kasıklarda ve diz arkasında yer alıyorlar. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, lenf bezlerinde bol miktarda lenfosit denilen bağışıklık hücrelerinin yer aldığına işaret ederek, "Kemik iliğinde bulunan kök hücreler tarafından üretilen bu lenfositler, vücuda girmiş olan bakteri ile virüsleri, tümör hücrelerini ve yabancı maddeleri yakalayarak yok etmek, bir başka deyişle vücudumuzda oluşan enfeksiyon ve kansere karşı savaşmak gibi son derece önemli bir işleve sahipler." diyor.

PEK ÇOK NEDENİ VAR

Lenf bezleri normalde fazla büyük olmasa da bazı durumlarda belirgin hale gelebiliyor. En sık üst solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere pek çok etken lenf bezlerinin büyümelerine yol açabiliyor. Prof. Dr. Aziz Polat, çocuklarda lenf bezi büyümesine sebep olan etkenleri şöyle sıralıyor:

Bademcik, farenjit, nezle, grip, otit ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

Diş ve dişeti iltihapları

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, 5. ve 6.hastalık gibi çocukluk çağı hastalıkları

Bakteri ve virüslerın sebep olduğu kızıl, brusella, kedi tırmığı hastalığı, CMV (sitomegali virus), EBV (Ebstein Barr virus)

İdrar yolu enfeksiyonları

Lenf bezlerinin iltihabı

Lösemi ve lenfoma gibi hematolojik kanserler

NE ZAMAN TEHLİKELİ?

Aşağıda yer alan belirtiler lösemi ve lenfomanın habercisi olabiliyor. Bu yakınmalarda zaman kaybetmeden hekime başvurmanız yaşamsal önem taşıyor.

Enfeksiyon geçtikten sonra 6-8 hafta içinde küçülmeyen bezeler

Enfeksiyon bulgusu olmadan giderek büyüyen bezeler

Ağrısız, lastik kıvamında veya sert olup yapışık olan bezeler

Köprücük kemiği üzerinde beliren bezeler

Birkaç bezenin birleşerek büyümüş olmaları

Göğüs boşluğunda veya karın içinde olan büyümüş bezeler

Bezelere ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, iştahsızlık gibi semptomların eşlik etmesi

TEDAVİ ŞANSI YÜZDE 90'LARA YÜKSELİYOR

Lösemi ve lenfoma çocuklarda en sık görülen kanser türlerini oluşturuyor. Öyle ki ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser tanısı konuyor. Bu çocukların yüzde 30-35'ini lösemi, yüzde 20'sini de lenfoma hastaları oluşturuyor. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, lösemi ve lenfomada erken teşhisin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu kanserler ne kadar erken teşhis edilirse tedavi şansı da o kadar yüksek oluyor. Özellikle son yıllarda çıkan yeni ilaçlarla tedavide önemli gelişmeler sağlanıyor. Örneğin yan etkileri daha az olan ve hedefe yönelik olup kanserli hücreleri yok eden ilaçlar kullanılıyor. Tıp dünyasında atılan bu tür önemli adımlar sayesinde tedavi şansı hastalığın tipi ve yaygınlığına göre yüzde 80-90'lara kadar yükselebiliyor." diyor.