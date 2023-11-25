Lenfödemin en sık görülen belirtisine dikkat! Tedaviye geç kalınırsa...

Lenfatik sıvının lenfatik sistemin kapasitesini aşması durumunda veya lenfatik transport kapasitesinin bozulması sonucunda lenfödem oluştuğunu anlatan Dr. Barutçu, "Gelişmiş ülkelerde en sık neden meme kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen lenfödemdir. Koltukaltı bölgesindeki lenf akımının engellenmesi sonucu meydana gelir, kolun şişmesi, kolda rahatsızlık hissi ve anormal bir görüntüye sebep olur" şeklinde konuştu.

TEDAVİDE GEÇ KALINMAMALI

Lenfödemin belirtileri hakkında konuşan Dr. Nurhan Barutçu şunları söyledi:

"En sık görülen belirtiler; kolda sıkışma, dolgunluk hissi, ağrı, karıncalanma, şişlik ve kızarıklık, kol, el ve el bileğinde hareket zorluğu, saat, yüzük ya da bileziğin sıkması, deride gerginlik hissidir." Lenfödem'de erken tanının çok önemli olduğunu belirten Dr. Barutçu, "Tedaviye geç başlanması, yetersiz veya yanlış tedavi uygulanması sonucu hastaların kol ve bacak şişmeleri giderek artarak oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle tedaviye erken dönemde başlanılması oldukça önemlidir."

KDT VE MLD TEDAVİLERİ

Lenfödem tedavisinde; hasta eğitimi, cilt bakımı, kendi kendine masaj, eğitimli kişilerce yapılan elle lenf drenajı, bası giysisi veya bandajlama, basınç pompaları ve egzersizler uygulandığını aktaran Dr. Nurhan Barutçu, "Kişinin durumuna göre Fizik Tedavi hekimi tarafından belirlenerek bu tedavilerin biri veya birkaçı uygulanabilir. Lenfödem tedavisi için dünyaca kabul görmüş altın standart tedavi kompleks dekonjestif (KDT) tedavidir. KDT; Manuel Lenf Drenajı (MLD), Kompresyon tedavisi, egzersizler, cilt ve tırnak bakımını içerir" dedi.

FAZLA KİLOYA DİKKAT

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Barutçu Lenfödemli hastanın dikkat etmesi gerekenleri şöyle özetledi:

"Cilt yaralanmalarından kaçınılmalı, sivrisineklerin bulunduğu ortamdan uzak durmalı, şiş kolundan iğne yapılmasına izin vermemeli, sigara içmemeli, etkilenmiş koldan tansiyon ölçtürmemeli, sıcak banyo duştan sakınmalı, güneş yanıklarından korunmalı, çok dar kıyafetlerden kaçınmalıdır. Bası giysisi gün boyu giyilmeli, 6 ayda bir kontrolü için doktora başvurmalıdır. Uygun aktivite ve egzersizler doktora danışılmalıdır. Yüzme kişisel manuel lenfatik drenaj, yoga, su egzersizleri lenfödem için yararlı aktivitelerdir." Obezitenin, fazla kilonun, şişliğe olumsuz etki edebileceğini sözlerine ekleyen Dr. Barutçu, "İdeal kilo korunmalı. Az yağlı az tuzlu bol lifli diyet lenfödem hastaları için önerilmektedir" diye konuştu.