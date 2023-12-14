Makyaj süngerlerinde büyük tehlike! Bu şekilde kullanılırsa bağışıklığı etkileyen bakteri üretiyor

Proje kapsamında 18 yaş üstü 26 katılımcıdan temin ettikleri makyaj süngerlerini laboratuvar ortamında inceleyen ekip, bu ürünlerin cilt enfeksiyonlarına, iltihaplı sivilceye neden olan, hatta biri dışkı kaynaklı mikroorganizmalar (bakteri, maya ve küf) barındırdığını belirledi. Dr. Öğr. Üyesi Ateş, kozmetiğe yardımcı ürünlerin ilk aşamada steril üretilse bile kullanıldığı süreçte kontaminasyona (bozulma) maruz kaldığını söyledi.

Kozmetik ürünlerde E ve C vitaminleri, hyaluronik asit gibi besleyici maddelerin bulunduğunu belirten Ateş, "Bunlar zaten mikroorganizmaların gelişmesi için de önemli faktörler. Dolayısıyla biz kozmetik ürünü, makyaj süngerine uyguluyoruz, sonra elimizle tutuyoruz, çevreye dokunuyoruz. Dolayısıyla mikroorganizmaların gelişmesi için çok güzel bir ortam hazırlamış oluyoruz." dedi.