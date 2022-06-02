Maymun çiçeği virüsüyle karıştırılıyor! "Domates gribi" ilk belirtisini böyle gösteriyor

Enfekte olmuş çocuklar, son derece ağrılı ve bulaşıcı olan yuvarlak, kırmızı kabarcıklar ile tüm vücutta büyük döküntülerin ortaya çıkması gibi semptomlar gözlemliyorlar. Yerel raporlara göre bu grip; mide bulantısı, mide krampları, eklem ağrısı, ishale, öksürmeye, hapşırma, burun akıntısı, yüksek ateşe ve vücut ağrısına neden oluyor.
Bazı durumlarda, virüsün bacakların ve ellerin rengini de değiştiği bildirildi. Bu hastalık, ayrıca çocuklarda dehidrasyona neden olur, bu da ağız yakınında tahriş ortaya çıkması ile görülmeye başlar. Birkaç virologa göre; "domates gribi", küçük çocuklarda çok yaygın olan el-ayak-ağız viral enfeksiyonunun yeni bir çeşidi olabilir.
"OLDUKÇA BULAŞICI, TEDAVİSİ BULUNAMADI"
Dr. Subhash Chandra, bu ölümcül bir hastalık olmasa da oldukça bulaşıcı olduğunu ve kişiden kişiye yayılabildiğini belirtti. Bu hastalığa yakalanan kişilerin, diğer viral enfeksiyonlarda da olduğu gibi, bol sıvı içmesi gerektiğini, istirahat edilmesini ve iyice dinlenebilmeyi gerektiriyor.
Domates gribi virüsü nedeniyle herhangi bir ölüm bildirilmese de doktorlar, şimdiye kadar bu hastalık için özel bir tedavi bulunamadı.
"YAYILIMI ÖNLEMEK İÇİN YÖNTEMLER GELİŞTİRİLİYOR"
Vakaların büyük çoğunluğu Hindistan'ın güneyinde bulunan Kerala eyaletinde keşfedilmiş olsa da, ülke genelindeki sağlık yetkililerinin şu anda tetikte ve virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli yöntemler geliştirmeye çalıştığı da biliniyor
Uzmanlar, domates gribinin kendi kendini sınırladığına, uygun bakımla semptomların zamanla düzelebileceğini belirtiyor. Domates gribi kolayca yayılım gösterebildiği için virüsün bulaştığı kişinin kendini karantina altına alması gerektiğine de dikkat çekiliyor.