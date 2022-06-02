Maymun çiçeği virüsüyle karıştırılıyor! "Domates gribi" ilk belirtisini böyle gösteriyor

Enfekte olmuş çocuklar, son derece ağrılı ve bulaşıcı olan yuvarlak, kırmızı kabarcıklar ile tüm vücutta büyük döküntülerin ortaya çıkması gibi semptomlar gözlemliyorlar. Yerel raporlara göre bu grip; mide bulantısı, mide krampları, eklem ağrısı, ishale, öksürmeye, hapşırma, burun akıntısı, yüksek ateşe ve vücut ağrısına neden oluyor.

Bazı durumlarda, virüsün bacakların ve ellerin rengini de değiştiği bildirildi. Bu hastalık, ayrıca çocuklarda dehidrasyona neden olur, bu da ağız yakınında tahriş ortaya çıkması ile görülmeye başlar. Birkaç virologa göre; "domates gribi", küçük çocuklarda çok yaygın olan el-ayak-ağız viral enfeksiyonunun yeni bir çeşidi olabilir.