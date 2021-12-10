Meme kanseri erkekleri de etkiliyor!

Meme dokusunda başlayan hastalık erken tanı almadığı taktirde koltuk altı lenf nodlarına, kemik, akciğer ve karaciğer gibi organlara yayılabilir. Bu nedenle erkeklerin kendilerinde meme kanseri olmayacağı düşüncesinde olmamaları ve meme yapılarında değişiklik hissetmeleri durumunda, meme kontrollerini yaptırmaları önerilir.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR

Yaşlılık: Yaşla birlikte erkeklerde meme kanseri riski artar ve özellikle 60 yaş sonrası oluşur

Ailede meme kanseri öyküsü

Fazla kilo: Obezite vücutta daha fazla östrojen hormonu oluşmasına neden olur ve bu durum meme kanseri riskini arttırır

Karaciğer Sirozu: Karaciğer sirozu gibi karaciğer fonksiyonlarının bozulduğu hastalıklar erkeklik hormonlarını azaltarak, kadınlık hormonlarının artmasına ve meme kanserinde riskin artmasına neden olabilir.

Orşektomi: Testislerin alınmış olması da meme kanseri riskini arttırabilir

Ailede güçlü bir meme ya da prostat kanseri öyküsü varsa, olası genetik bozukluklar açısından genetik analiz yapılması faydalı olabilir. Erkeklerde özellikle BRCA-2 gen bozukluklarının meme ve prostat kanserleri ile ilgili olabileceği bilinmektedir.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Ele gelen şişlik

Meme başından kanlı ya da berrak akıntı

Meme derisinde içe çökmeler

Meme derisinde kabuklanma

ERKEKLERDE MEME KANSERİ TANISI NASIL KONULUR?

Meme hastalıklarının tanısının ilk aşaması dikkatli ve ayrıntılı yapılan meme ve koltuk altı muayenesidir. Muayene sonrası görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Memenin görüntülenmesinde kullanılan yöntemler meme ultrasonografisi, mamografi ve meme MR tetkikidir. Bu tetkiklerde memede saptanan bir kitle olursa, bu kitle şüphe açısından derecelendirilir ve bu derecelendirmeye göre bazı kitleler sadece takip edilirken, bazı kitlelerde doku tanısı gerekir. Doku tanısı için tru-cut biyopsi adı verilen kalın iğne biyopsisidir. Bu biyopsi sonucunda gelecek patoloji raporuna göre kitlenin iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu belirlenir. Sonraki aşamalar bu rapora göre planlanır.