Metil alkol zehirlenmelerinde erken tanı hayati önem taşıyor

Doç. Dr. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye'nin dört bir yanından sahte içki zehirlenmeleri ve ölüm haberleri geldiğine dikkati çekti.

Trabzon'da şu anda 4 hastanın metil alkol zehirlenmesiyle takip edildiğini, bunlardan birinin yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisinin tamamlandığını, bu hastnın servise transferinin planlandığını bildiren Şahin, "Hastanın sadece görme kısıtlılığı bulunmaktadır. Diğer 3 hastanın ise acil serviste tedavi ve takipleri tamamlanmak üzere. Sadece 2 hastanın görme ile ilgili şikayetleri devam etmekte olup taburcu olmaları planlanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Şahin, alkollü içki tüketiminde kullanılabilen tek alkol maddesinin etil alkol olduğu, fabrikalarda orijinal olarak üretilmeyen, sahte, kaçak üretilen alkollü içkilerde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasının ölümcül zehirlenmelere yol açtığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Metil alkol diğer bir ismiyle metanol, endüstride inceltici, çözücü olarak kullanılan bir alkoldür. Maliyeti etil alkole göre çok ucuz olduğundan maalesef bu ölümcül maddeyi, sahte alkol üreten şahıslar kullanmaktadırlar. Bunu bilinçli yapanların dışında kendilerinin bireysel tüketimi için üreten kişiler, internetten saf etil alkol olarak satılan ürünün aslında metil alkol olduğunu bilmeden tüketerek zehirlenebiliyor. Onun dışında merdiven altı üretilen kolonyaları ve ispirtoları tüketen hastalar da yine metil alkol zehirlenmesiyle karşımıza çıkmaktadır."

Metil alkolün, vücuda giriş yaptıktan sonra karaciğerde parçalandığını ve formik asit adı verilen ölümcül zehirlenmeye sebep olan maddenin ortaya çıktığı aktaran Şahin, bu maddenin kanda asit seviyesini artırdığını, göz ve beyin hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasar meydana getirdiğini belirtti.