Migren, kramplar... Hepsi bu mineralin eksikliğinden kaynaklanıyor

Bu mineralin eksikliğinden muzdarip olup olmadığınızı nasıl anlarsınız ve magnezyum eksikliğini nasıl düzeltirsiniz? İşte bu sorunun cevabını ve magnezyum eksikliğinin yol açtığı semptomları sizler için derledik.

MAGNEZYUMUN MUCİZEVİ FAYDALARI...

Yeni başlayanlar için magnezyum, hormon üretimindeki önemi nedeniyle vücudumuz için oldukça gereklidir. Bu mineral; kas ve kemik oluşumuna yardımcı olur, sinirleri ve kasları gevşetir. Ruh sağlığını ve enerji metabolizmasını destekler, vücuttaki sinir uyarılarının iletilmesini sağlar. Ayrıca magnezyum, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar.

EKSİKLİK SEMPTOMLARI

Tatlı atıştırmalık krizleri

Özellikle baldır kaslarında kas krampları

Uykusuzluk

Ağrılı eklemler

Yorgunluktan muzdarip olmak

Yüksek tansiyon

Kaslarda gevşeklik hissi

Depresif hissetmek

Kalp ritminde düzensizlik

Migren

ÇÖZÜM

Bu mineraldeki eksiklikle başa çıkmanın en iyi yolu, yeterli magnezyum içeren daha fazla besin tüketmektir. Örneğin; yeşil sebzeler, uskumru, avokado, kuru incir, badem, fındık, ayçiçeği ve kabak çekirdeğini düşünün. Düzenli beslenme alışkanlığınıza dahil edeceğiniz bu besinlerle uzun zamandır sorun yaşadığınız migren ataklarından, tansiyon rahatsızlığından ve kas problemlerinden kısa sürede kurtulabilirsiniz.