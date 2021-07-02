Mikroplara elvada diyin! Soda, gargara ve...

Tüm bu temizlik ipuçları ile yaşadığınız alanlarda, ufak detaylarda aradığınız hijyeni bulabilirsiniz. Uygulaması kolay ve etkili olan bu ipuçları sayesinde yaşadığınız her noktanın tertemiz olduğundan emin olacaksınız. İşte o tüyolar…

DİŞ FIRÇANIZI DEZENFEKTE ETMEK İÇİN GARGARA KULLANIN

Diş fırçamızı her kullandığımızda, banyodaki bakteriler de doğrudan ağzımıza giriyor. Tuvalet veya duşakabinden sıçrayan bakteriler, diş fırçasıyla temas ediyor olabilir. Bu nedenle diş fırçanızı nasıl muhafaza ettiğiniz oldukça önemli.

Diş fırçanızı kullandıktan sonra 2 dakika boyunca ağız suları veya gargara ile dezenfekte edebilirsiniz. Bu sayede diş fırçanızdaki bakteriler ortadan kalkacaktır.

FIRININIZI BİR FİNCANIN 5'TE 1'İ AMONYAKLA TEMİZLEYİN

Fırınınızı 65 dereceye kadar ısıtın, ardından kapatın ve 1/5 fincan amonyağı fırınınızın üst rafındaki bir kaseye koyun. Aşağıdaki rafa bir kase kaynar su koyun ve kapıyı kapatın ve gece boyunca işlerini yapmalarını sağlayın. Bu işlem, fırına yerleşmiş kirin yumuşamasına ve ertesi gün kolayca silmenize yardımcı olacaktır.

MİKRODALGA İLE SÜNGERLERİNİZİ BAKTERİLERDEN ARINDIRIN

Bulaşık süngerleri, daha sonra yıkarken bulaşıklara aktarmak istemediğimiz büyük miktarlarda zararlı bakterileri toplar. Bir süngeri sterilize etmek için mikrodalgaya 1 dakika koymadan önce tamamen ıslatmalısınız. Bu aşırı ısı sayesinde bulaşık süngerlerinde gelişen bakteriler, tamamen yok olur. Süngerde koku almaya başladığınız anda bu yöntemi deneyebilirsiniz.

AHŞAP KAŞIKLARINIZI TEMİZLEYİN

Tahta kaşıklar, özellikle bulaşık makinesine koyulduğunda veya suda bekletildiğinde mutfakta zarar görebilir. Sağlıklı olmalarını sağlamak ve istenmeyen kokuların nüfuz etmesini önlemek için tahta kaşıkları, bir dilim limonla ovmanız önerilir. Biraz şefkatli ve sevgi dolu bir bakım için onları sebze veya hindistancevizi yağı ile kaplayabilirsiniz. Bu sayede tahta kaşıkları parlatabilir ve zararlı nem oluşumundan koruyabilirsiniz.

PERVAZLARI UNUTMAYIN

Pencereler ve pencere pervazları, buğulanmayı biriktirebilmesi nedeniyle, mantarlar ve mikroplar için temel bir üreme alanı olabilirler. Pencerenin nemli ortamı nedeniyle yoğun bakteri barındırabilen bu sıcak noktaları unutmadığınızdan emin olun.

SAÇ FIRÇALARINI ŞAMPUANLAYIN

Saç fırçalarımız, çok fazla kir taşıyor olsalar bile, temizlik söz konusu olduğunda genellikle görmezden gelebiliyoruz. Fakat saç fırçaları, dışarıda olduğumuz süre boyunca saçlarımızda biriken kiri, tozu ve bakteriyi kendisinde toplar. Bu nedenle fırçanızı ayda bir kez eski tüyleri silerek ve şampuanlayarak temizlemeniz önerilir.

YOGA MATINI ELMA SİRKESİYLE DEZENFEKTE EDİN

Yoga paspasları, yalnızca terimizin neden olduğu nemden değil, aynı zamanda özellikle spor salonlarında zemine yerleştirilmesinden de milyonlarca bakteri toplayabilir. Bu nedenle, matınızı her kullandığınızda temizlemeniz önerilir. Bir bez ve eşit miktarda su ve elma sirkesi kullanarak silin. Sirke dezenfektan görevi görerek matınıza yeni bir görünüm kazandırır.

GÜMÜŞLERİNİZİ SODA VE TUZLA TEMİZLEYİN

Gümüşlerinizi, eski ihtişamına kavuşturmak için, alüminyum folyo ile bir tepsiye 2 yemek kaşığı soda ve 1 yemek kaşığı tuz ekleyin. Ardından takıları üstüne yerleştirin ve üzerini kaynar suyla örtün. Bu karışımı bir gece bekletmek, gümüş aksesuarlarımızda biriken kir ve lekeleri çözecektir.

SLİME İLE KLAVYELERİNİZİ TEMİZLEYİN

Çocukların oynamayı çok sevdiği slime ürünleri, sizler için bir temizlik malzemesi olabilir. Küçük alanlarda biriken toz ve kiri temizlemek için slime ürünleri, çok pratik olabilir ve evde yapmak çok kolaydır! Bir kapta 1 bardak ılık suyu boraksla ve 1/2 bardak ılık suyu başka bir kapta tutkalla karıştırmanız gerekiyor. Daha sonra bu 2 karışımı birleştirin ve sertleşinceye kadar karıştırın, ardından sert bir top haline getirin. Daha sonra klavyenizin üzerine yapıştırıp çekerek klavyelerinizdeki tüm kalıntıları toplayabilirsiniz.