Mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor! Tek yapmanız gereken...

Böbrek yetmezliğine dayalı uyku bozukluğunun ortadan kaldırılması için alternatif olarak aromaterapi uygulandığını belirten Yüksek Hemşire İlknur Yücel, "En sık kullanılan esansiyel yağ lavanta yağıdır" dedi. Türkiye’de ve dünyada yaygın olarak hemodiyaliz hastalarının uyku bozukluğunun ortadan kaldırılmasında çeşitli tamamlayıcı ve alternatif tıp ögelerinin kullanıldığını ifade eden Öğr. Gör. Yüksek Hemşire İlknur Yücel, önemli tavsiyeler verdi.

İHA Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:56 PAYLAŞ ABONE OL

Kanda biriken atıkları ve asitleri filtreleyerek temizleme işlemi sağlayan böbrekler, vücudumuzun en önemli organlarından. Böbrekler fonksiyonlarını yerine getiremediği durumlarda üre, potasyum, keratinin ve fosfor gibi maddeler kanda yükselişe geçmekte. Kanda bulunan bu zararlı maddelerin temizlenmesi içinse hemodiyaliz işlemi uygulanıyor.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Diyaliz Bölümü'nden Öğr. Gör. Yüksek Hemşire İlknur Yücel, böbrek yetmezliğinin kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu ve bu durumun sıvı-elektrolit dengesinde meydana gelen bozulma sonucunda koma beslenme bozukluğu, pulmoner ödem, kardiyovasküler rahatsızlıklar, cilt değişiklikleri, cilt turgorunda azalma, anemi, demir eksikliğinin yanı sıra uyku bozukluklarına da sebep olduğunun altını çizdi.