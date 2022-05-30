Mükemmel vücuda sahip olmak istemişti! Artık karnında kocaman bir delikle yaşıyor

Melanie Sandberg, iki yıl içerisinde iki doğumdan sonra vücudu eskisi gibi olmadığı için birkaç estetik operasyon geçirdi. İkinci bebeğini doğurduktan yedi ay sonra geçirdiği bu ameliyatlar, göğüs büyükme ve karın germe işlemlerini içeriyordu. Fakat ameliyatlardan 3 hafta sonra ortaya çıkan belirtilerle birlikte endişelenmeye başladı.
"GİDEREK BÜYÜMEYE BAŞLAYAN BİR DELİK"
Midesinde ameliyat sırasında bir dren kullanarak açılan minik bir deliğin giderek büyüdüğünü ve ağrılı bir hale gelmeye başladığını fark etti. Semptomlar konusunda daha da endişelenmeye başlayan genç kadın uzmana başvurmaya karar verdi.
Uzmanlar, yapılan tetkiklerin ardından Melanie Sandberg'e MRSA teşhisi koydu. Her ne kadar kötü bir görünüme neden olsa da aslında tam olarak ne kadar ciddi bir durumda olduğunu fark etmediğini söyleyen Sandberg, karnının altında derin bir delik oluştuğunu ve giderek şişerek büyüğünü söyledi.
"ÇOK DAHA TEHLİKELİ OLABİLİRDİ"
Uygun bir tedavinin ardından hızla iyileşmeye başlasa da MRSA oldukça ciddi bir rahatsızlık. Antibiyotiğe dirençli bakterilerle ortaya çıktığında iyileşmesi oldukça zor. Fakat kendisine konulan teşhisin ardından bakterilerin direnç göstermediği bir ilaç türü kullanıldı ve yaraların düzgün bir şekilde iyileşebilmesi için nasıl bir bakım sürecine ihtiyacı olduğu anlatıldı. Enfeksiyonu ortadan kaldırmak için karnında oluşan deliğin içerisine saline batırılmış gazlı bez uygulaması gerekiyor.
Belirtiler konusunda hiçbir fikri olmadığını belirten genç anne, geri dönüp baktığında bu bakterilerin bulaşıcı olduğunu öğrendiğinde daha da endişelendiğini belirtti. Diğer çocuklarına bulaşmadığı için oldukça şanslı olduğunu söyleyen Sandberg, herkesi yaşadıkları ameliyat süreçlerinden sonra dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyarıyor.