Mükemmel vücuda sahip olmak istemişti! Artık karnında kocaman bir delikle yaşıyor

Melanie Sandberg, iki yıl içerisinde iki doğumdan sonra vücudu eskisi gibi olmadığı için birkaç estetik operasyon geçirdi. İkinci bebeğini doğurduktan yedi ay sonra geçirdiği bu ameliyatlar, göğüs büyükme ve karın germe işlemlerini içeriyordu. Fakat ameliyatlardan 3 hafta sonra ortaya çıkan belirtilerle birlikte endişelenmeye başladı.

"GİDEREK BÜYÜMEYE BAŞLAYAN BİR DELİK"

Midesinde ameliyat sırasında bir dren kullanarak açılan minik bir deliğin giderek büyüdüğünü ve ağrılı bir hale gelmeye başladığını fark etti. Semptomlar konusunda daha da endişelenmeye başlayan genç kadın uzmana başvurmaya karar verdi.

Uzmanlar, yapılan tetkiklerin ardından Melanie Sandberg'e MRSA teşhisi koydu. Her ne kadar kötü bir görünüme neden olsa da aslında tam olarak ne kadar ciddi bir durumda olduğunu fark etmediğini söyleyen Sandberg, karnının altında derin bir delik oluştuğunu ve giderek şişerek büyüğünü söyledi.