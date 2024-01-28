Musluklardaki kireci 15 dakikada söküp atıyor! İlk günkü gibi pırıl pırıl olacak...

Banyolar konusunda bir uzman olan James Roberts, beyaz sirke ve limon suyu gibi doğal yöntemlerin kullanılmasını önerdi.

Uzmanlar, hem banyo hem de mutfak musluklarındaki kirecin nasıl çıkarılacağı anlattı.

Sert kirecin musluklardan çizilmeden temizlenmesi çok zordur ve bu duruma dikkatle yaklaşılması gerekir.

"Banyo musluğunuzun etrafındaki kireç oluşumunu önlemek için, eski bir bezi limon suyuna veya sirkeye batırın, metalle tamamen temas etmesini sağlayın ve bir saate kadar bu suda bekletin. Gerekirse durulayın ve tekrarlayın."

Temizlik uzmanı Nancy Emery de doğal yöntemler kullanmayı ve kendi "kireç çözücünüzü" yapmanızı önerdi.

Kendi çözücünüzü oluşturmak için bir sprey şişesini yarısı su, yarısı beyaz sirke veya limon suyuyla karıştırın. Çözelti kireçli bölgelere püskürtülebilir ve "yarım saat" ıslanmaya bırakılabilirsiniz. Lekeler özellikle inatçıysa spreyin daha uzun süre bırakılması gerekebilir.

Daha sonra kireç tortusunun bir sünger veya eski bir diş fırçası kullanılarak çıkarılması gerekecektir. Musluk çıkışlarına, konumlarından dolayı biraz farklı bir şekilde yaklaşılması gerekebilir.

Nancy şunları söyledi: "Duş başlığı veya musluk musluğundaki kirecin temizlenmesi için biraz farklı bir yöntem gerektiğini unutmamak önemlidir. Plastik bir poşeti beyaz sirkeyle doldurun ve bunu duş başlığının veya musluğun üzerine koyun ve bir bantla sabitleyin. Gece boyunca suda bırakın ve sabah ılık suyla durulayın."

Temizlik konusnda uzman Marigold, musluklardaki kirecin giderilmesine yönelik tavsiyelerini de paylaştı. Musluğu bir beze veya mutfak havlusuna sararak beyaz sirkede "en az 15 dakika" bekletmeyi önerdi.

Daha sonra musluğu açın ve iyice durulayın. Musluğu mikrofiber bir bezle iyice silerek işlemi bitirin.